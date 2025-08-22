Fernando Coronado interrumpe 'La Promesa' y desvela por fin quién es su novia secreta

Fernando Coronado, conocido por interpretar a Cristóbal en La Promesa, ha protagonizado un momento clave en el capítulo de hoy. Su personaje ha irrumpido con fuerza en la historia y ha revelado, para sorpresa de todos, con quién mantiene una relación en secreto. El giro ha dejado a los espectadores sin palabras y ha cambiado por completo el rumbo de la serie.

Y es que Cristóbal, el nuevo mayordomo, ha desvelado que mantiene un romance con nada menos que la señora de Figueroa. Leocadia y él son amantes, y hasta ahora habían logrado esconderlo de todos en el palacio. El impacto ha sido inmediato, ya que nadie en la mansión sospechaba de esta inesperada relación.

| RTVE

La complicidad entre ambos personajes había pasado desapercibida hasta el momento, pero ahora todo cobra sentido. Sus encuentros a solas, las miradas cómplices y ciertas actitudes discretas han sido pistas que solo ahora parecen evidentes. La revelación se ha producido con sutileza, pero ha sido lo suficientemente clara como para confirmar la verdad.

Mientras Fernando Coronado se esconde en La Promesa, otros se arriesgan

En paralelo, varias tramas se han desarrollado en paralelo a esta gran revelación. Petra ha logrado evitar que Pía sea descubierta cuando Cristóbal la sorprendió husmeando en su despacho, aunque la doncella tendrá que enfrentarse a la severa ama de llaves. Por su parte, Alonso ha optado por no exigirle explicaciones a Catalina, sin embargo, le ha dejado claro que los cambios no pueden ocurrir de la noche a la mañana.

También ha habido movimiento en la biblioteca, donde Vera y Teresa se han colado con la intención de contactar telefónicamente con la duquesa de Carril. La escena ha estado cargada de nervio, y el riesgo que corren ambas ha subido la tensión general del episodio. Su determinación contrasta con la fragilidad del entorno en el que viven.

Curro avanza, pero la revelación de Fernando Coronado sacude el equilibrio de La Promesa

Por otro lado, Curro sigue adelante con su cruzada personal, decidido a esclarecer la verdad sobre la muerte de su hermana. Aunque ha logrado avanzar, cada nuevo paso revela un peso emocional más difícil de sobrellevar. Su camino hacia la justicia está lleno de obstáculos y dilemas que le están marcando profundamente.

La revelación ha sido una auténtica bomba en la trama de La Promesa, y marca un antes y un después en la historia. El personaje de Cristóbal, interpretado por Fernando Coronado, ha tomado protagonismo con esta confesión inesperada. Ahora solo queda descubrir cómo reaccionarán el resto de los personajes cuando este secreto salga a la luz.