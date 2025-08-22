Irene Urdangarin (20 años) da un paso más y consigue emocionar a Iñaki Urdangarin

A punto de comenzar el nuevo curso escolar, Irene Urdangarin ha dado un inesperado paso al frente con el que, sin duda, ha conseguido emocionar a su padre, Iñaki Urdangarin. Y es que, a pesar de sus reticencias del pasado, esta joven de 20 años ha tomado una decisión personal que ha pillado desprevenido a más de uno.

Hace unos días, Informalia desveló algunos detalles sobre las vacaciones de verano de la hija pequeña de los exduques de Palma. Tal y como confirmó aquel día dicho portal de noticias, Irene y Juan Urquijo pasaron el último fin de semana de julio en el lujoso Pazo de Oca, situado en Pontevedra.

| Europa Press

En este palacio barroco, conocido como el Versalles gallego, ambos tuvieron la oportunidad de disfrutar de una exclusiva fiesta de la alta sociedad a la que acudieron más de 200 invitados.

Ahora, semanas después de esta escapada romántica, Irene Urdangarin ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas. Y todo, después de que haya salido a la luz la última e inesperada decisión personal que ha tomado: pasar parte de sus vacaciones de verano con su padre, Iñaki Urdangarin.

Irene Urdangarin decide pasar parte de sus vacaciones de verano junto a Iñaki Urdangarin

Irene Urdangarin ha dado un paso muy significativo en su relación con Iñaki Urdangarin. Según apuntan varios medios, la joven ha decidido compartir parte de su descanso estival con él. Gesto que, como era de esperar, ha pillado por sorpresa a más de uno.

| Europa Press

Pero lo llamativo de esta situación es el contexto en el que se ha producido. Y es que, hasta ahora, la joven se había mostrado muy reticente a compartir tiempo y espacio con Ainhoa Armentia, mujer que actualmente ocupa el corazón del exduque de Palma.

Sin embargo, todo apunta a que Irene Urdangarin quiere dejar este conflicto en el pasado para volver a recuperar la relación que mantenía con su padre, Iñaki Urdangarin. Una decisión que ha sorprendido a muchos, ya que muestra un cambio en su manera de afrontar la nueva realidad de su familia.

| Europa Press

No obstante, y a pesar de esta buena noticia, no hay constancia de que la joven y Ainhoa Armentia hayan coincidido durante estas vacaciones. Aun así, el simple hecho de haber aceptado estar en un entorno próximo supone un gran avance.

El gesto de Irene Urdangarin cobra relevancia si se tiene en cuenta que hasta ahora se había mantenido bastante al margen de los planes de Iñaki Urdangarin y su pareja. De hecho, tras el divorcio de sus padres, su prioridad ha sido acompañar a su madre y mantenerse al lado de sus hermanos en los momentos más delicados.

Pero ahora, con esta nueva decisión, la nieta del rey emérito ha demostrado tener una mayor disposición a compartir tiempo con su padre. Tiempo que, tal y como aseguró Semana hace unos días, el exduque de Palma también tuvo la oportunidad de compartir con su primogénito, Juan Urdangarin.