Irene Urdangarin (20 anys) fa un pas més i aconsegueix emocionar Iñaki Urdangarin

A punt de començar el nou curs escolar, Irene Urdangarin ha fet un pas inesperat endavant amb el qual, sens dubte, ha aconseguit emocionar el seu pare, Iñaki Urdangarin. I és que, tot i les seves reticències del passat, aquesta jove de 20 anys ha pres una decisió personal que ha agafat desprevingut més d'un.
Fa uns dies, Informalia va desvelar alguns detalls sobre les vacances d'estiu de la filla petita dels exducs de Palma. Tal com va confirmar aquell dia aquest portal de notícies, Irene i Juan Urquijo van passar el darrer cap de setmana de juliol al luxós Pazo de Oca, situat a Pontevedra.
En aquest palau barroc, conegut com el Versalles gallec, tots dos van tenir l'oportunitat de gaudir d'una exclusiva festa de l'alta societat a la qual van assistir més de 200 convidats.
Ara, setmanes després d'aquesta escapada romàntica, Irene Urdangarin ha tornat a convertir-se en el centre de totes les mirades. I tot, després que hagi sortit a la llum la darrera i inesperada decisió personal que ha pres: passar part de les seves vacances d'estiu amb el seu pare, Iñaki Urdangarin.
Irene Urdangarin decideix passar part de les seves vacances d'estiu amb Iñaki Urdangarin
Irene Urdangarin ha fet un pas molt significatiu en la seva relació amb Iñaki Urdangarin. Segons apunten diversos mitjans, la jove ha decidit compartir part del seu descans estival amb ell. Gest que, com era d'esperar, ha agafat per sorpresa més d'un.
Però el que crida l'atenció d'aquesta situació és el context en què s'ha produït. I és que, fins ara, la jove s'havia mostrat molt reticent a compartir temps i espai amb Ainhoa Armentia, dona que actualment ocupa el cor de l'exduc de Palma.
Tanmateix, tot apunta que Irene Urdangarin vol deixar aquest conflicte enrere per tornar a recuperar la relació que mantenia amb el seu pare, Iñaki Urdangarin. Una decisió que ha sorprès molts, ja que mostra un canvi en la seva manera d'afrontar la nova realitat de la seva família.
No obstant això, i malgrat aquesta gran notícia, no hi ha constància que la jove i Ainhoa Armentia hagin coincidit durant aquestes vacances. Tot i així, el simple fet d'haver acceptat estar en un entorn proper suposa un gran avanç.
El gest d'Irene Urdangarin pren rellevància si es té en compte que fins ara s'havia mantingut força al marge dels plans d'Iñaki Urdangarin i la seva parella. De fet, després del divorci dels seus pares, la seva prioritat ha estat acompanyar la seva mare i mantenir-se al costat dels seus germans en els moments més delicats.
Però ara, amb aquesta nova decisió, la neta del rei emèrit ha demostrat tenir una major disposició a compartir temps amb el seu pare. Temps que, tal com va assegurar Semana fa uns dies, l'exduc de Palma també va tenir l'oportunitat de compartir amb el seu primogènit, Juan Urdangarin.