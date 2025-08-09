Es oficial: el entorno de Irene Urdangarin confirma la feliz noticia de Juan Urquijo

El entorno de Irene Urdangarin no se lo ha pensado dos veces a la hora de dejar al descubierto una noticia que ha sacado una sonrisa a más de uno. Estas personas han revelado en qué punto se encuentra realmente la relación sentimental de la joven y Juan Urquijo.

Fue en abril de 2024 cuando ¡Hola! generó un gran revuelo al publicar las primeras imágenes de la hija menor de los exduques de Palma y el hermano de Teresa Urquijo. Fotografías con las que se confirmó su relación sentimental.

Durante todo este tiempo, Irene Urdangarin ha intentado mantener su romance con Juan Urquijo al margen de las cámaras y los medios de comunicación. Sin embargo, en las últimas semanas, esta tarea se les ha complicado más de la cuenta.

Y todo después de que los rumores de crisis entre ellos hayan comenzado a resonar con más fuerza que nunca. Unas habladurías que tienen su origen en la decisión que tomó Irene de no acompañar a su novio al hospital cuando nació su primer sobrino.

Además, y por si fuera poco, la incertidumbre de si Irene Urdangarin asistiría o no al bautizo del pequeño Lucas aumentó aún más estas especulaciones. Una duda que finalmente quedó resuelta: la sobrina de Felipe VI sí acudió a esta celebración familiar.

Ahora, y a pesar de los rumores, todo indica que no hay tal distanciamiento entre ellos. De hecho, la pareja habría disfrutado de unos días de vacaciones en Galicia llenos de romanticismo y momentos especiales. Una información que el entorno de la pareja ha dejado al descubierto.

Irene Urdangarin y Juan Urquijo se dejan ver muy unidos durante sus vacaciones de verano

Según ha desvelado el portal Informalia, Irene Urdangarin y Juan Urquijo pasaron el último fin de semana de julio en el lujoso Pazo de Oca, situado en la provincia de Pontevedra.

Allí, ambos asistieron a una destacada fiesta celebrada en este palacio barroco, conocido como el Versalles gallego. Y lo hicieron en compañía de más de 200 invitados. Un evento que, según ha trascendido, reunió a numerosas figuras de la alta sociedad en un entorno único.

La anfitriona del encuentro fue Allegra Hohenlohe, bisnieta de la Duquesa de Medinaceli. Durante la fiesta, Irene Urdangarin y Juan Urquijo compartieron momentos con el resto de miembros de la élite europea, en una velada amenizada con gaitas gallegas y una cena elegante.

Sin embargo, y a pesar del gran nivel de los invitados de la fiesta, la pareja no pasó para nada desapercibida. Y todo por las constantes muestras de amor que se dedicaron públicamente y que, como era de esperar, llamaron la atención de muchos asistentes.

Este encuentro refuerza, sin duda, la imagen de estabilidad que proyectan Irene Urdangarin y Juan Urquijo, quienes parecen más unidos que nunca. Además, según señala el citado medio, la hija de la infanta Cristina también estuvo presente en el 90 cumpleaños de Piru Urquijo.

La celebración tuvo lugar en la finca de Los Molinillos, uno de los rincones más queridos por la familia Urquijo. Ambos volaron desde Londres, ciudad en la que Irene continúa con sus estudios, para estar cerca de los seres queridos de Juan en este día tan especial.