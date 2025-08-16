Buenas noticias para la infanta Cristina: lo de Irene Urdangarin y su novio es real

El amor a distancia nunca es sencillo, pero cuando llega el momento del reencuentro, todo cobra un sentido especial. Eso mismo es lo que han vivido en las últimas semanas Irene Urdangarin y Juan Urquijo. Tras nueve meses separados físicamente, con muchos kilómetros de por medio, el verano ha obrado el milagro: la pareja ha vuelto a reunirse.

La hija pequeña de la infanta Cristina de Borbón ha pasado el último curso en el Reino Unido. Concretamente en la prestigiosa Universidad de Oxford, donde ha vivido lejos del foco mediático.

Ahora, de regreso a España, Irene aprovecha cada instante para disfrutar del buen tiempo… y de la compañía de su novio. Lejos de esconderse, la pareja ha paseado por las calles madrileñas sin preocuparse de las miradas, mostrando una complicidad que confirma lo que muchos ya intuían: están más enamorados que nunca.

Irene Urdangarin, hija de la infanta Cristina, se deja ver con su pareja

Lo que más ha llamado la atención no ha sido únicamente la evidente conexión emocional entre ellos, sino también su sincronía en el vestir. Irene y Juan lucieron looks coordinados, una estrategia de estilo que recuerda a otras parejas icónicas como Victoria y David Beckham.

En esta ocasión, la sobrina del rey Felipe VI ha aportado su propio sello español a esta tendencia, demostrando que su sentido de la moda es tan natural como cuidado.

Irene Urdangarin y su pareja han sido vistos luciendo con un estilo muy similar

Fiel a su estilo casual, sencillo y atemporal, Irene apostó por un conjunto veraniego perfecto para las calles de la capital. Una camiseta blanca de escote en pico y manga corta, combinada con un pantalón azul marino de tiro medio. Una elección que, además de estilosa, es cómoda y versátil, ideal para cualquier plan urbano.

Por su parte, Juan Urquijo optó por una camisa azul con finas rayas blancas, pantalón tipo chino en azul marino, cinturón a juego y mocasines de ante marrón. El resultado fue una armonía visual que no pasó desapercibida: ¿coincidencia o reflejo de su profunda conexión?

Sea como sea, la pareja irradia sintonía y estabilidad. Esta aparición pública no solo confirma la solidez de su relación, sino que supone, sin duda, una gran alegría para la infanta Cristina. Todo apunta a que lo de Irene Urdangarin y Juan Urquijo no es un romance pasajero, sino una historia que podría consolidarse con el tiempo.