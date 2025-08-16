Logo es.xcatalunya.cat
Logo es.xcatalunya.cat
Català English
Logo Telegram
Irene Urdangarin y la infanta Cristina mirando en direcciones opuestas con un emoji sonriente superpuesto en el centro.
Felicidad para la infanta Cristina tras la última hora de Irene Urdangarin | Europa Press, esp.xcatalunya.cat
Gente

Buenas noticias para la infanta Cristina: lo de Irene Urdangarin y su novio es real

Buenas noticias para la infanta Cristina tras confirmarse la última hora sobre Irene Urdangarin y su novio

Imagen de autor de Cristo Fernández
por Cristo Fernández

El amor a distancia nunca es sencillo, pero cuando llega el momento del reencuentro, todo cobra un sentido especial. Eso mismo es lo que han vivido en las últimas semanas Irene Urdangarin y Juan Urquijo. Tras nueve meses separados físicamente, con muchos kilómetros de por medio, el verano ha obrado el milagro: la pareja ha vuelto a reunirse.

La hija pequeña de la infanta Cristina de Borbón ha pasado el último curso en el Reino Unido. Concretamente en la prestigiosa Universidad de Oxford, donde ha vivido lejos del foco mediático.

Un grupo de personas caminando por la calle durante la noche, con un hombre de camisa blanca y una mujer de vestido estampado al frente.
Irene Urdangarin y Juan Urquijo están disfrutando de su verano juntos | Europa Press

Ahora, de regreso a España, Irene aprovecha cada instante para disfrutar del buen tiempo… y de la compañía de su novio. Lejos de esconderse, la pareja ha paseado por las calles madrileñas sin preocuparse de las miradas, mostrando una complicidad que confirma lo que muchos ya intuían: están más enamorados que nunca.

Irene Urdangarin, hija de la infanta Cristina, se deja ver con su pareja

Lo que más ha llamado la atención no ha sido únicamente la evidente conexión emocional entre ellos, sino también su sincronía en el vestir. Irene y Juan lucieron looks coordinados, una estrategia de estilo que recuerda a otras parejas icónicas como Victoria y David Beckham.

Irene Urdangarin con vestido azul sonríe frente a una pared y Juan Urquijo con camisa rosa y mochila saluda en una calle con árboles.
Irene y Juan usan en sus paseos looks muy parecidos | Europa Press, esp.xcatalunya.cat

En esta ocasión, la sobrina del rey Felipe VI ha aportado su propio sello español a esta tendencia, demostrando que su sentido de la moda es tan natural como cuidado.

Irene Urdangarin y su pareja han sido vistos luciendo con un estilo muy similar

Fiel a su estilo casual, sencillo y atemporal, Irene apostó por un conjunto veraniego perfecto para las calles de la capital. Una camiseta blanca de escote en pico y manga corta, combinada con un pantalón azul marino de tiro medio. Una elección que, además de estilosa, es cómoda y versátil, ideal para cualquier plan urbano.

Una joven camina junto a una señalización en un aeropuerto, llevando una mochila y sosteniendo un teléfono móvil en la mano.
Irene Urdangarin está muy unida a Juan Urquijo | Europapress

Por su parte, Juan Urquijo optó por una camisa azul con finas rayas blancas, pantalón tipo chino en azul marino, cinturón a juego y mocasines de ante marrón. El resultado fue una armonía visual que no pasó desapercibida: ¿coincidencia o reflejo de su profunda conexión?

Sea como sea, la pareja irradia sintonía y estabilidad. Esta aparición pública no solo confirma la solidez de su relación, sino que supone, sin duda, una gran alegría para la infanta Cristina. Todo apunta a que lo de Irene Urdangarin y Juan Urquijo no es un romance pasajero, sino una historia que podría consolidarse con el tiempo.

➡️ Corazón y famosos ➡️ Gente