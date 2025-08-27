Confirmado: el rumor sobre Meghan Markle es cierto y el príncipe Harry está feliz

El rumor sobre Meghan Markle que llevaba semanas circulando ha terminado por confirmarse. Se trataba de una noticia que generaba expectación, especialmente por el impacto que podría tener en su vida profesional y en la imagen de la pareja real más mediática del momento. Ahora, la certeza se ha hecho pública y, según ha trascendido, el príncipe Harry no podría estar más satisfecho con este resultado.

La realidad es que la nueva temporada del programa de estilo de vida de la duquesa, With Love, Meghan, se ha estrenado en Netflix con un éxito inesperado. Pese a las críticas que acompañaron a la primera entrega, la segunda tanda de episodios ha logrado captar la atención de un público más amplio. Esto ha supuesto un triunfo personal para Meghan y un motivo de alegría compartida en su matrimonio.

| Netflix

En esta segunda edición, la exactriz ha mostrado una faceta más cercana y cuidada, centrada en consejos de cocina, manualidades y estilo de vida. Lo ha hecho acompañada de invitados de renombre como Chrissy Teigen, Tan France y Jay Shetty junto a su esposa, Radhi Devlukia. Además, chefs de prestigio internacional como Clare Smyth y José Andrés han aportado brillo al programa con su participación.

Meghan Markle gana protagonismo en pantalla mientras el príncipe Harry respalda su nueva etapa

Uno de los momentos más comentados ha sido la aparición de John Legend, marido de Chrissy Teigen. Aunque breve, su presencia en pantalla sorprendió al público y dio lugar a escenas entrañables junto a Meghan. La duquesa recordó con Chrissy cómo ambas se conocieron años atrás, cuando trabajaban en el concurso televisivo Deal or No Deal, una anécdota que aportó un aire nostálgico al episodio.

| Netflix

La naturalidad de Meghan y la complicidad con sus invitados han sido claves para el cambio de percepción en la audiencia. Críticos que en su día cuestionaron la falta de autenticidad del formato han reconocido una mejoría notable. El éxito no solo ha servido para reforzar su imagen pública, sino también para dar solidez al nuevo acuerdo alcanzado con Netflix, tras las dificultades de su multimillonario contrato inicial.

El príncipe Harry y Meghan Markle celebran el éxito de su nueva etapa en Netflix

El príncipe Harry, aunque no aparece en ninguno de los capítulos de esta temporada, ha mostrado su apoyo absoluto al proyecto. En la primera entrega sí había protagonizado una breve escena, pero en esta ocasión ha preferido permanecer en un segundo plano. Según fuentes cercanas, el duque se siente orgulloso de la acogida que ha tenido el trabajo de su esposa y valora la serenidad que esta victoria aporta a su vida familiar.

Así, el rumor ha dejado de serlo y Meghan ha logrado consolidar su espacio en Netflix con un programa que parecía condenado a pasar desapercibido. El éxito de esta segunda temporada ha demostrado que la duquesa ha sabido reinventarse y conectar con el público. Harry, aunque permanece fuera de cámara, celebra junto a ella este nuevo capítulo de estabilidad profesional y personal.