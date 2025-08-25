Inquietud en Inglaterra: desvelan el plan del príncipe Guillermo para cuando sea rey

La inquietud ha crecido en Inglaterra después de que se conociera un plan del príncipe Guillermo para cuando llegue el momento de convertirse en rey. Aunque aún no ha asumido la corona, su visión de futuro comienza a dibujar un rumbo diferente para la monarquía británica.

Los movimientos recientes del heredero, junto con decisiones familiares que parecen estratégicas, han abierto el debate sobre cómo será realmente su reinado. ¿Se acerca la Casa Real a una transformación que podría romper su vínculo con la sociedad inglesa?

| Europa Press

El príncipe Guillermo planea grandes cambios para cuando sea rey

En los últimos años, la monarquía británica ha atravesado momentos de gran complejidad. El fallecimiento de Isabel II en 2022, la llegada de Carlos III al trono y los problemas de salud que han marcado a la familia han obligado a redefinir prioridades.

Además, el distanciamiento del príncipe Harry y Meghan Markle en 2020 redujo drásticamente el número de miembros activos de la familia. Esto ha cambiado la forma de trabajar de la institución. Actualmente, apenas 11 royals mantienen funciones oficiales.

En este escenario, Guillermo y Kate han intentado reforzar su papel como figuras estables, a la vez que crían a sus tres hijos en un ambiente lo más normal posible. Sin embargo, los planes que ahora se revelan muestran una dirección que sorprende y preocupa.

El Daily Express ha publicado que el príncipe Guillermo pretende reducir la monarquía cuando llegue a ser rey. Esta decisión, según algunos expertos, podría alejar a la institución de los ciudadanos.

| Europa Press

El reconocido biógrafo Robert Jobson lo ha advertido en una conversación con The Sun. "La residencia de William, combinada con sus intenciones de reducir el número de miembros de la realeza, corre el riesgo de hacer que se vuelva menos conectado con la gente".

Jobson recordó el impacto que tienen estas figuras en los eventos públicos: "La gente acude cuando ve a gente como Sophie Wessex y el nuevo duque de Edimburgo, el príncipe Eduardo. Acuden en masa, les gusta esa conexión". Según el experto, si esa cercanía se pierde, la monarquía "pierde algo de lo que es".

El futuro plan de Guillermo podría profundizar esa reducción y dejar fuera a figuras que mantienen una conexión importante con el pueblo. Los miembros con funciones oficiales se limitan a 11, incluyendo al rey Carlos, la reina Camila, los príncipes de Gales y los duques de Edimburgo. Los duques de Gloucester, el duque de Kent y la princesa Alejandra completan este grupo.

La ausencia de Harry y Meghan marcó un punto de inflexión que aún hoy se nota en el calendario real. Sin embargo, hay una pregunta que inquieta a toda Inglaterra. ¿Podrá la monarquía mantener su influencia si reduce aún más sus apariciones públicas y representantes?.

La mudanza del príncipe Guillermo y Kate Middleton marca un nuevo comienzo

El anuncio de que Guillermo y Kate dejarán atrás Adelaide Cottage para instalarse en Forest Lodge se ha interpretado como un movimiento cargado de simbolismo. Será su "hogar para siempre", un lugar desde el que el heredero planea organizar su vida como futuro monarca.

Para Jobson, la decisión tiene doble lectura: "Creo que Guillermo debe ser muy cuidadoso al lograr este equilibrio. El papel del monarca es uno en el que el deber debe ser lo primero". A su juicio, aunque el príncipe priorice su papel como padre, no puede olvidarse de que la monarquía exige un compromiso absoluto.

La mudanza no solo busca dar estabilidad a George, Charlotte y Louis. También representa un intento de dejar atrás años marcados por la presión mediática y el peso de los acontecimientos. El fallecimiento de Isabel II y los recientes problemas de salud de Carlos III y Kate han puesto a prueba la unidad familiar.

| Europa Press

No obstante, los especialistas advierten que Guillermo deberá demostrar que puede equilibrar la cercanía de un padre con las exigencias de un rey. El riesgo, según subrayan, es que el deseo de simplificar la institución acabe alejando a la monarquía de los ciudadanos que la sostienen.

En este sentido, Jobson añadió: "No creo que haya otra opción, a menos que se quiera tener un monarca o presidente a tiempo parcial. La realidad es que ese es el trabajo. Es un trabajo para toda la vida y un trabajo bastante implacable".

La inquietud en Inglaterra refleja que el plan del príncipe Guillermo abre un debate profundo sobre el futuro de la monarquía. La decisión de reducir la institución, sumada a su mudanza a Windsor, despierta expectativas y temores entre expertos y ciudadanos. Solo el tiempo dirá si esta visión fortalecerá a la Corona británica o si marcará el inicio de un distanciamiento con el pueblo.