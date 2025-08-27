El motivo de la ausencia de Leonor en las zonas incendiadas: Casa Real lo sabe

La princesa Leonor se ha convertido en noticia en las últimas horas por su ausencia durante la visita de los reyes a las zonas devastadas por los incendios en nuestro país. Mientras Felipe VI y Letizia se desplazaban a mostrar apoyo a vecinos y brigadas de extinción, los focos mediáticos se preguntaban dónde estaba la heredera. Pero hay una razón que lo explica.

Casa Real conoce muy bien el motivo de su ausencia. No se trata de un descuido ni de una agenda caprichosa, sino de una decisión calculada. Ella está preparando un nuevo reto personal: su inminente incorporación en septiembre a la Academia General del Aire de San Javier, en Murcia.

| Europa Press

El motivo por el que la princesa Leonor no ha estado con Felipe y Letizia en las zonas incendiadas

Hoy, los reyes han comenzado a visitar algunas de las zonas más afectadas por los incendios que este verano están asolando el país. Zamora ha sido la primera parada que han realizado y allí ha llamado algo la atención, además de su cariño hacia los vecinos y equipos de extinción. Sí, ha sorprendido que la princesa Leonor no les estuviera acompañando.

Su ausencia ha dado pie a especulaciones y preguntas sobre su paradero. Pero hay una razón de peso que explica que no se haya trasladado hasta Castilla y León. Y es que está ultimando su marcha inminente a Murcia para continuar con su preparación militar.

En solo unos días debe trasladarse hasta la Academia del Aire de San Javier para seguir con su formación castrense. Esta etapa supone un paso clave en su formación como heredera. Allí tendrá que hacerle frente a nuevos estudios, disciplina y responsabilidades.

La decisión de no exponerla a actos públicos, como la visita real a los incendios, ahora responde a una estrategia. Quieren que esté centrada en lo que viene. Sí, que esté concentrada en su inminente etapa.

La decisión de apartarla ahora de los focos también ha sido un modo de protegerla. En Zarzuela entienden que cada aparición pública genera ruido mediático. Por eso, antes de su traslado a Murcia, lo más adecuado es darle calma.

Así, mientras los reyes cumplen con la agenda institucional marcada por los incendios, Leonor se prepara en silencio. Se mantiene discreta, concentrada y apartada de los focos. Todo bajo la aprobación y el visto bueno de la Casa Real.

| Europa Press

El nuevo reto que afronta la princesa Leonor

En San Javier ya está todo listo para recibirla. La ministra de Defensa, Margarita Robles, visitó la base hace unos días. Supervisó personalmente los detalles de la incorporación de la princesa Leonor a la promoción que este año comienza curso.

Los preparativos han sido minuciosos y la hija de los reyes no contará con privilegios especiales. Se integrará en la rutina como cualquier otro alumno. Esto significa horarios estrictos, estudio intenso y disciplina castrense.

La heredera pasará horas en aulas, simuladores y pistas de vuelo. El avión Pilatus PC-21 será una de sus principales herramientas de entrenamiento. La exigencia será máxima y se buscará que adquiera destrezas en dicho campo.

El plan también incluye materias teóricas de alto nivel, desde navegación hasta nuevas tecnologías aplicadas al espacio aéreo. De este modo, su formación militar se ampliará para prepararla como futura jefa suprema de las Fuerzas Armadas.