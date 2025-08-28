'Sueños de libertad' revela por fin qué sucederá con el primer hijo de Roser Tapias

Los espectadores de Sueños de libertad no deben perderse el capítulo de hoy. En él la serie va a desvelar finalmente qué pasará con el primer hijo de María, a la que da vida Roser Tapias.

Esta tarde se descubrirá qué sucederá con la intención de ella de adoptar un pequeño. Un objetivo que se ha marcado para tratar de retener a Andrés a su lado.

| Atresmedia

María (Roser Tapias) destapa en Sueños de libertad qué sucederá con la adopción

Estos días, María ha vuelto a dejar de manifiesto que está dispuesta a cualquier cosa con tal de conseguir que Andrés esté con ella y no con Begoña. Así, le confesó a Gabriel que su siguiente paso era proponerle al joven De la Reina adoptar un hijo. Es consciente de que esa petición le tocaría la fibra sensible a su amado, más después de saber que ella no puede ser madre.

Lo que nadie esperaba es que la joven cambiará de idea justo esta tarde. Sí, cuando parecía más decidida que nunca.

La intención de adoptar un pequeño se tambaleará en el capítulo de hoy y dará paso a un nuevo planteamiento personal. La pérfida protagonista se enfrentará a un dilema íntimo. Ni más ni menos que su futuro al lado del hombre al que ama.

Este giro no solo añadirá dramatismo, sino que reforzará el papel de Roser Tapias como uno de los motores emocionales de Sueños de libertad. La actriz conseguirá que su personaje despierte rechazo y compasión a partes iguales, convirtiéndose en la gran incógnita del episodio. Los fans de la serie se preguntan qué consecuencias tendrá su postura y si la relación con Andrés resistirá este nuevo movimiento.

| Atresmedia

Más giros y conflictos en el capítulo de hoy de Sueños de libertad

Aunque la trama de María y Andrés será la gran protagonista de la entrega de hoy de Sueños de libertad, no será la única que mantenga en vilo a la audiencia. Por ejemplo, Cristina empezará a percibir que la salud de don Pedro se resiente de forma seria. Lo que al principio parecen síntomas menores terminará desatando las alarmas.

Irene, por su parte, intentará una reconciliación con Digna después de haberle contado toda la verdad, aunque sus esfuerzos serán en vano. La matriarca del clan Merino se mostrará inflexible y rechazará cualquier acercamiento, dejando claro que las heridas siguen abiertas.

| Atresmedia

Mientras tanto, Luz seguirá firme en su propósito de presionar a Carpena. La joven no está dispuesta a dejar que sus secretos permanezcan ocultos, y utilizará toda su determinación para obligarle a hablar. Sí, para que revele finalmente a su familia que sufre un cáncer terminal.

| Atresmedia

La angustia también dominará a Marta, incapaz de encontrar tranquilidad por el paradero de Fina. Su desesperación la llevará a presionar a Pelayo con insistencia. Solo quiere que él la encuentre, cueste lo cueste.

Además, la gran sorpresa llegará cuando Carmen descubra que su amiga no está en París, como todos creían. Este hallazgo abrirá un nuevo misterio que incrementará la tensión de la serie y mantendrá a los espectadores con el corazón en un puño.

El clímax llegará en Sueños de libertad con el esperado cara a cara entre Digna y don Pedro. Esta confrontación promete ser tan emotiva como dura, porque se juega la relación entre ambos, y también el futuro de los que les rodean. La escena estará cargada de tensión dramática, convirtiéndose en el cierre perfecto para un capítulo repleto de giros.