Tamara, hermana de Michu, descubre quién recibirá la herencia y se queda sin aliento

Tras el fallecimiento de Michu, expareja de José Fernando Ortega, la atención mediática se ha centrado en el destino de su herencia. La gaditana dejó escritas sus últimas voluntades tiempo atrás, sin imaginar el revuelo que provocarían. Ahora, su testamento ha salido a la luz y las reacciones no se han hecho esperar.

La familia de Michu asegura no haber conocido el contenido del documento hasta que se publicó en televisión. En especial Tamara, su hermana, no ha podido ocultar su sorpresa al conocer los detalles. La joven ha manifestado que ni ella ni su madre sabían nada de lo que ahora se comenta públicamente.

| Cedida

El testamento que nadie esperaba

Según desveló el programa TardeAR, Michu dejó redactado su testamento cuando tenía 27 años, antes de convertirse en madre. En él, habría designado como heredera principal a su madre, Inma, y no a su hija Rocío, que figura como heredera legítima por ley. Entre los bienes mencionados estarían una vivienda, un coche y una moto.

Además de lo material, la gaditana habría incluido deseos relacionados con el futuro de su hija, aunque estos no tienen validez legal. Estos detalles han generado confusión, ya que se desconocía tanto la existencia del testamento como su contenido. La familia asegura haberse enterado por los medios de comunicación.

Tamara fue una de las primeras en reaccionar públicamente, visiblemente impactada por la información: “Nosotras no sabíamos nada. Mi madre no lo sabía porque me lo hubiese dicho”, dijo en directo. Aseguró que toda esta situación las ha tomado por sorpresa y que aún quedan pasos legales por aclarar.

| Mediaset

Reacciones cruzadas entre Inma y Tamara

Tras conocerse el contenido del testamento de Michu, Tamara volvió a hablar con los medios. Afirmó que le extrañaba que su sobrina no apareciera como heredera principal, aunque entendía la posible decisión de su hermana. “Creía que se lo iba a quedar Rocío, pero tampoco me extraña que se lo dejase a mi madre”, dijo.

También confesó que le sorprendía no estar incluida en el documento, aunque le restó importancia. “Da igual, si es a mi madre es como si fuese a mí, porque yo estoy en la casa”, comentó. Aun así, no descartó que haya confusiones que deban aclararse en los próximos días.

Por su parte, Inma, madre de Michu, también rompió su silencio. Reconoció no estar segura de que el testamento fuera auténtico y no recordaba haber sido informada por su hija. “Yo sé que eso se hizo hace muchos años, pero que me haya puesto a mí, eso no lo sabía”, declaró entre lágrimas.

| Europa Press

Tensiones familiares y un futuro incierto

La hija de Michu, Rocío, iniciará pronto una nueva etapa junto a la familia paterna en Madrid. Allí vivirá con su abuelo José Ortega Cano, su tía Gloria Camila y su padre José Fernando. Según confirmó Mari Carmen Ortega, la menor ya ha pasado parte del verano con ellos.

Sin embargo, la relación entre las familias materna y paterna no es buena. De hecho, Tamara ha mostrado en varias ocasiones su desacuerdo con la actitud de los Ortega. A principios de agosto lanzó un mensaje directo: “Ella es la que tiene que cuidar lo que habla, yo todavía estoy a tiempo”, dejando entrever posibles acciones legales.

Por el momento, la situación está lejos de resolverse, aunque Inma asegura que, si finalmente es heredera, todo irá destinado a su nieta. “Rocío necesitará un techo el día de mañana”, afirmó. La polémica, sin embargo, parece que no ha hecho más que comenzar.