La infanta Elena (duquesa de Lugo) esconde un secreto que España no consigue descubrir

Pese a los escándalos que rodean actualmente a su familia, la infanta Elena no ha podido evitar convertirse en el centro de todas las miradas. Y todo a raíz del gran secreto que la duquesa de Lugo lleva años escondiendo y que ningún ciudadano de España ha logrado descifrar.

No hay ninguna duda de que el 18 de marzo de 1995 se ha convertido en una de las fechas más significativas para la primogénita del rey Juan Carlos I. Y es que, aquel día, contrajo matrimonio con Jaime de Marichalar en la Catedral de Sevilla, evento al que acudieron alrededor de 1.500 invitados.

| Europa Press

No obstante, el 13 de noviembre de 2007, tras doce años de matrimonio, Casa del Rey anunció el “cese temporal” de la “convivencia” de la duquesa de Lugo y su marido.

En un primer momento, la decisión de la infanta Elena y Jaime de Marichalar fue presentada como un acuerdo mutuo, evitando dar cualquier detalle sobre las razones de su ruptura. Gesto que, como era de esperar, provocó el nacimiento de diversas teorías.

| Europa Press, esp.xcatalunya.cat

Pero con el paso de los años, se confirmó que el divorcio de los padres de Victoria Federica y Felipe Juan Froilán se produjo a raíz de sus caracteres totalmente diferentes. Detalle por el que su convivencia acabó siendo insostenible.

Sin embargo, y aunque este enigma ya se ha despejado, hay otro que a día de hoy España no consigue descifrar: cuál es la actual situación sentimental de la infanta Elena.

La infanta Elena ha conseguido mantener en secreto todos los detalles de su vida sentimental

Desde su separación de Jaime de Marichalar, la vida personal y sentimental de la infanta Elena ha sido todo un misterio. Tanto es así que, desde entonces, no se le ha conocido ninguna relación estable a la duquesa de Lugo.

Aunque en varias ocasiones se ha especulado con la posibilidad de que hubiera alguien a su lado, nunca ha llegado a salir a la luz ninguna prueba que demuestre esta teoría. Y todo gracias a la discreción que la hermana de Felipe VI siempre ha mantenido en relación con este tema tan personal.

| Europa Press

A día de hoy, la infanta Elena mantiene una vida muy reservada y alejada del foco mediático que rodea al resto de miembros de la Familia Real española. Y es que, la duquesa de Lugo ha optado por una rutina más tranquila, centrada en su trabajo, en sus compromisos institucionales y, sobre todo, en sus hijos.

Una decisión que, sin duda, hace aún más difícil que se puedan confirmar o desmentir las sospechas que han salido a la luz en estos años relacionadas con su vida sentimental.

Los rumores acerca de su situación amorosa surgen de forma periódica, pero siempre terminan siendo simples especulaciones. Su entorno más cercano tampoco ha querido pronunciarse nunca sobre este tema. Por eso, esa falta de información oficial alimenta aún más el misterio.

Para muchos, resulta sorprendente que, después de tantos años de discreción, no haya salido a la luz ningún dato concreto sobre la vida personal de la infanta Elena. Y todo, a pesar de que la prensa del corazón sigue de cerca cada uno de sus movimientos.