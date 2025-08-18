Quim Masferrer de vacaciones en un camping: Muchos quieren ir, no hay plazas

Un guiño familiar, una piscina con toboganes y un mensaje veraniego encendieron las redes de Quim Masferrer este agosto. El presentador catalán, rostro de ‘El foraster’, compartió una postal vacacional que convirtió un rincón de la Costa Daurada en tendencia.

La escapada familiar a la Playa Montroig que desata la fiebre campera

El destino elegido no fue casualidad ni discreto: el prestigioso Playa Montroig Camping Resort, en Mont-roig del Camp, referencia familiar en la zona. En la imagen, el comunicador aparece relajado con los suyos y resume el plan con una frase directa: “días para descansar en familia”. La fotografía, tomada en una zona de toboganes, refuerza el perfil cercano que el público asocia al presentador. La publicación situó el punto exacto en el mapa y destapó que el camping no admitía reservas en su web durante estas fechas.

Otros portales de reserva tampoco ofrecían disponibilidad, consolidando la idea de plazas agotadas en pleno agosto. El complejo presume de acceso a la playa, piscinas tipo laguna y áreas acuáticas con toboganes, además de una oferta deportiva generosa y servicios de resort. Son reclamos que explican por qué las familias compiten por un hueco en temporada alta.

| TV3

El “días para descansar” de Quim y la avalancha de reservas

El eco fue inmediato entre seguidores y curiosos, que interpretaron la foto como una invitación a descubrir ese enclave mediterráneo tan cercano. La escena multiplicó comentarios y reacciones en las horas posteriores a la publicación. Medios especializados recogieron el guiño del presentador y confirmaron el emplazamiento, subrayando que el establecimiento había colgado el cartel de completo por alta demanda. La visibilidad del destino creció al ritmo de los clics de su comunidad.

Además, portales de reserva externos mostraban mensajes de no disponibilidad, reforzando la sensación de saturación en la semana grande de agosto. El efecto arrastre en fechas centrales es habitual cuando un rostro popular comparte su escapada. La elección encaja con su perfil público: proximidad, territorio y familia, los ingredientes que sostienen el éxito televisivo de su trayectoria con ‘El foraster’. El descanso estival, lejos de alejarlo del foco, ha vuelto a situar su nombre en conversación.

Mientras descansa, Masferrer mantiene vivo su vínculo con el público gracias a ‘Bona Gent’, espectáculo itinerante que seguirá girando por Catalunya durante los próximos meses con nuevas fechas en agenda. El verano le sirve de pausa antes de regresar al escenario. La escena dice más de lo que aparenta, porque cristaliza una manera de veranear que reivindica lo local sin renunciar a la comodidad. La Costa Daurada ofrece servicios de nivel y una logística amable para familias, razones que explican la fiebre por ese camping estos días.