Este es el edificio de Madrid donde Jaime de Marichalar tiene un piso de 3 millones

Tras un tiempo alejado del foco mediático, Jaime de Marichalar ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas. Y es que todos los ojos se han puesto sobre el edificio de Madrid, donde el exmarido de la infanta Elena posee un piso valorado en 3 millones de euros.

Catorce años después de su divorcio, Jaime de Marichalar continúa siendo uno de los rostros más perseguidos por la prensa de nuestro país. Además, de haberse convertido en una de las personas más habituales en las celebraciones más exclusivas de la capital.

Y es que, como todos ya sabemos, su trayectoria profesional está ligada al mundo del lujo, donde ejerce como consejero de varias compañías y dirige una reconocida firma de sastrería. Un estilo de vida que combina con un entorno social muy selecto.

Una actividad laboral, marcada por un ritmo constante, que desarrolla tanto dentro como fuera de su residencia. Un inmueble situado en uno de los barrios más exclusivos de Madrid, zona que figura entre las de mayor nivel económico del país. Allí disfruta de una vida tranquila, rodeado de un ambiente privilegiado.

Todo sobre el edificio en el que se encuentra la millonaria vivienda de Jaime de Marichalar

Tal y como ha trascendido, a pesar de su divorcio, la distancia que separa a Jaime de Marichalar de la infanta Elena es mínima. Y es que su casa apenas se encuentra a siete minutos en coche de la vivienda familiar de su exmujer, quien vive en el barrio del Niño Jesús.

El aristócrata adquirió esta vivienda dos años antes de poner fin a la convivencia con su exesposa. En 2005, solicitó de manera individual un préstamo hipotecario de 3,1 millones de euros a devolver en tres décadas.

Por aquel entonces, la operación resultó muy llamativa por el importe, pero para Jaime de Marichalar, la propiedad merecía dicha inversión. De hecho, su convicción lo llevó a cerrar la compra sin demasiadas dudas.

La casa en cuestión es un tríplex de 735 metros cuadrados. Además, cuenta con varias plazas de aparcamiento, un trastero y un patio compartido con otro dúplex, un privilegio poco habitual incluso en su edificio.

Con la colaboración de la interiorista Rosa Bernal, cada planta de la casa de Jaime de Marichalar tiene una distribución muy definida. La primera alberga la cocina, un amplio salón con chimenea, una biblioteca y el área de servicio; la segunda reúne las habitaciones de sus hijos y un dormitorio para invitados.

Ya en el nivel superior se encuentra la suite principal junto a una pequeña piscina privada. Un detalle de confort que forma parte de su día a día y del que no piensa prescindir.

Aunque vive solo, Jaime de Marichalar disfruta de la compañía de sus hijos durante sus visitas a Madrid. Ellos, al igual que su padre, mantienen una vida discreta, pero comparten con él momentos en esta residencia situada cerca de restaurantes, boutiques y actividades culturales.