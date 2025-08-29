El gesto de la infanta Sofía que indigna a los que han sufrido los incendios de España

Pese a la gran popularidad de la que siempre ha gozado la infanta Sofía, su último e inesperado gesto no ha pasado nada desapercibido. Tanto es así que, incluso, ha provocado una gran indignación entre todos los que han sufrido los incendios de España.

Desde hace unas semanas, varios territorios de nuestro país han estado inmersos en su lucha contra las llamas que están destruyendo sus pueblos y tierras. De hecho, tal es la magnitud de esta catástrofe que, a día de hoy, se estima que entre 370.000 y 400.000 hectáreas han sido arrasadas por el fuego.

Un escenario catastrófico que, como era de esperar, ha provocado la inmediata reacción de los reyes de España. Hace unas semanas, los reyes Felipe y Letizia no se lo pensaron dos veces a la hora de cancelar sus vacaciones privadas para regresar a España con urgencia.

Además, en los últimos días, ambos han estado visitando varias de las zonas más afectadas por las llamas. Entre ellas, localidades de Castilla y León como Sanabria y Las Médulas, o el municipio orensano de Verín.

Sin embargo, y a pesar de su implicación, ha habido una ausencia que ha llamado poderosamente la atención: la de la infanta Sofía. A pesar de su más que conocida vocación solidaria, en esta ocasión, la joven ha optado por no implicarse de forma directa con las víctimas de los incendios.

Un gesto que, aunque ha generado una gran indignación, parece responder a la última decisión personal que ha tomado. Y es que, según ha trascendido, la infanta Sofía ha optado por reducir su presencia pública durante este año para centrarse en sus estudios, aunque eso afecte a su buena imagen.

En esta ocasión, y en vez de acompañar a sus padres durante su visita a las zonas afectadas, la infanta Sofía ha optado por permanecer en el palacio de la Zarzuela. Lugar en el que se quedará hasta que viaje a Portugal para comenzar con su formación universitaria.

Como era de esperar, esta decisión ha dejado sin palabras a más de uno, ya que, en otras ocasiones, ha destacado por su cercanía y sensibilidad con las personas más vulnerables.

En diferentes actos públicos, se ha señalado que la infanta Sofía es una joven con una marcada vocación solidaria. De hecho, muchos aseguran que ha heredado de su abuela, la reina Sofía, ese espíritu de entrega hacia los demás.

Sin embargo, todo apunta a que esta vez no ha tenido ningún gesto con las víctimas de los incendios. Y todo para permanecer en un discreto segundo plano y alejada de la presión mediática.

Como todos sabemos, la infanta Sofía, por ahora, no tiene una agenda institucional como tal, aunque ocasionalmente asiste a actos junto a su hermana y el resto de la Familia Real.

Por eso, muchos esperaban verla junto a sus padres en las zonas más afectadas por los incendios. Sin embargo, en esta ocasión, ha optado por centrarse en sus nuevos proyectos personales: su formación académica.

Está previsto que, a lo largo de septiembre, la infanta Sofía se traslade a Lisboa para iniciar sus estudios universitarios en el Forward College. En dicha institución privada adscrita a la Universidad de Londres cursará la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.