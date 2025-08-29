Roberto Leal frena 'Pasapalabra' con un mensaje sobre Manu y Rosa: 'Estamos muy...'

La popularidad de Manu y Rosa en Pasapalabra no para de crecer. Tras muchos programas a sus espaldas y un bote millonario que conseguir, Roberto Leal sorprendió al público y a los concursantes interrumpiendo el programa. El presentador quiso aprovechar ese momento para dedicarles a ambos unas palabras llenas de alegría y reconocimiento.

Este gesto ha generado mucha expectación entre la audiencia, que sigue de cerca la evolución de estos dos concursantes. Pero, ¿cuál es el motivo que ha provocado esta felicitación especial?

| Atresmedia, esp.xcatalunya.cat

Un camino de esfuerzo y constancia

Manu y Rosa son dos de los concursantes más veteranos y destacados en Pasapalabra. Con más de 300 programas en el haber de Manu y casi 200 para Rosa, su experiencia y constancia son evidentes.

A lo largo de tantas emisiones, ambos han demostrado una gran estabilidad y habilidad, posicionándose entre los mejores. Sin embargo, aún tenían un punto débil que hasta ahora les había costado superar.

Este detalle pendiente era la prueba conocida como La Pista, una sección que pone a prueba sus conocimientos musicales y culturales.

| Atresmedia

La razón de la felicitación de Roberto Leal

En una de las últimas emisiones de Pasapalabra, Roberto Leal sorprendió a la audiencia al interrumpir momentáneamente el ritmo del programa para dedicar unas palabras muy especiales a Manu y Rosa. “Estamos muy felices por vosotros”, les expresó con sinceridad y alegría, captando la atención de todos los presentes y de los espectadores en casa. Este gesto no pasó desapercibido y fue rápidamente comentado en redes sociales.

El motivo de la felicitación fue la mejora de Manu y Rosa en La Pista, una prueba que hasta ahora había sido su mayor dificultad en el programa. Hace apenas unos días, Manu consiguió por primera vez acertar a la primera en esta prueba, algo que hasta entonces se le resistía. Este éxito supuso un importante avance en su trayectoria.

Pero la novedad no quedó ahí, porque ahora Rosa también ha logrado superar esta prueba con éxito, acertando correctamente gracias a una pista musical relacionada con la icónica Tina Turner. Este doble progreso representa un cambio significativo para ambos concursantes, quienes han logrado consolidar una etapa de estabilidad y excelencia. La reacción de ambos, así como la del presentador, reflejó la emoción y el reconocimiento de este logro.

| Atresmedia

Una nueva etapa para Manu y Rosa en Pasapalabra

Este avance en La Pista representa una nueva etapa para ambos concursantes. No solo han superado una dificultad, sino que también han demostrado que están en su mejor momento dentro del programa.

La confianza que han ganado se refleja en sus reacciones y en el entusiasmo con el que abordan cada prueba. Rosa, especialmente, mostró su alegría y conexión al decir: “Me encanta esta canción”, tras su acierto.

Con esta nueva racha, Manu y Rosa se consolidan como una de las parejas más duraderas y respetadas del programa. Su evolución emociona tanto a la audiencia como al propio Roberto Leal, que no dudó en destacarlo en directo. Solo queda por descubrir quién de los dos conseguirá finalmente llevarse el codiciado bote millonario del programa.