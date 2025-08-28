Muchos deseaban lo que ha hecho la reina Letizia al llegar a los incendios de Galicia

La reina Letizia ha vuelto a ser aplaudida por muchos después del último gesto que ha tenido nada más llegar a Galicia. Lugar en el que los incendios de este verano han arrasado gran parte de su entorno natural.

Varios territorios españoles llevan semanas luchando contra las llamas que están destruyendo sus pueblos y tierras. Tal ha sido la magnitud de esta catástrofe natural que, actualmente, se estima que la superficie quemada se encuentra entre 370.000 y 400.000 hectáreas.

| Instagram, @casareal.es

Hace unas semanas, y tras conocer la actual situación de nuestro país, Felipe VI y la reina Letizia no dudaron en cancelar sus vacaciones privadas para regresar de inmediato a España.

Esta mañana, y demostrando una vez más su compromiso con el pueblo, los actuales monarcas se han desplazado hasta Verín, Ourense, una de las zonas más afectadas por las llamas.

| Europa Press

Allí, la reina Letizia ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas gracias al último y emotivo gesto que ha tenido con los habitantes de dicha localidad. Y es que, no se lo ha pensado dos veces a la hora de apartarse del grupo para hablar con varios de los afectados.

El último gesto de la reina Letizia ha sido muy aplaudido por los habitantes de Verín

Este mismo jueves, 28 de agosto, Felipe VI y Letizia se han desplazado hasta el centro de Coordinación de Verín para interesarse en primera persona por las víctimas de los incendios.

Durante su paso por esta localidad gallega, los monarcas han tenido la oportunidad de visitar las zonas afectadas por las llamas. Un gesto que, según ha destacado la televisión regional de Galicia, ha sido muy aplaudido por los vecinos de la zona.

No obstante, y a pesar de esta emotiva estampa, una vez más, ha sido la reina Letizia la que ha conseguido acaparar todas las miradas. Y es que, al igual que sucedió en Paiporta durante la Dana, la monarca ha decidido apartarse de la comitiva para atender a las víctimas de esta catástrofe.

Unas horas antes, los actuales reyes de España visitaron también varias de las zonas más afectadas de Castilla y León. Y todo para conocer los devastadores efectos del fuego en zonas como Sanabria y Las Médulas, donde más de 20.000 hectáreas han sido afectadas.

Además, tanto Felipe como la reina Letizia aprovecharon la ocasión para enfatizar en la necesidad de restaurar el patrimonio natural y cultural dañado. “Hay mucho que hacer. Mucho esfuerzo para sacar adelante la economía de la zona”, señaló el monarca durante su visita a Las Médulas (León).