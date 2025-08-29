El gest de la infanta Sofia que indigna els qui han patit els incendis a Espanya

Tot i la gran popularitat de què sempre ha gaudit la infanta Sofia, el seu darrer i inesperat gest no ha passat gens desapercebut. Tant és així que, fins i tot, ha provocat una gran indignació entre tots els que han patit els incendis d'Espanya.
Des de fa unes setmanes, diversos territoris del nostre país han estat immersos en la seva lluita contra les flames que estan destruint els seus pobles i terres. De fet, tal és la magnitud d'aquesta catàstrofe que, avui dia, s'estima que entre 370.000 i 400.000 hectàrees han estat arrasades pel foc.
Un escenari catastròfic que, com era d'esperar, ha provocat la immediata reacció dels reis d'Espanya. Fa unes setmanes, els reis Felip i Letícia no s'ho van pensar dues vegades a l'hora de cancel·lar les seves vacances privades per tornar a Espanya amb urgència.
A més, en els darrers dies, tots dos han estat visitant diverses de les zones més afectades per les flames. Entre aquestes, localitats de Castella i Lleó com Sanabria i Las Médulas, o el municipi ourensà de Verín.
Tanmateix, i malgrat la seva implicació, hi ha hagut una absència que ha cridat poderosament l'atenció: la de la infanta Sofia. Tot i la seva més que coneguda vocació solidària, en aquesta ocasió, la jove ha optat per no implicar-se de manera directa amb les víctimes dels incendis.
Un gest que, encara que ha generat una gran indignació, sembla respondre a la darrera decisió personal que ha pres. I és que, segons ha transcendit, la infanta Sofia ha optat per reduir la seva presència pública durant aquest any per centrar-se en els seus estudis, encara que això afecti la seva bona imatge.
La infanta Sofia té un gest amb els afectats pels incendis que ha agafat per sorpresa més d'un
En aquesta ocasió, i en comptes d'acompanyar els seus pares durant la seva visita a les zones afectades pels incendis, la infanta Sofia ha optat per romandre al palau de la Zarzuela. Lloc on es quedarà fins que viatgi a Portugal per començar la seva formació universitària.
Com era d'esperar, aquesta decisió ha deixat sense paraules més d'un, ja que, en altres ocasions, ha destacat per la seva proximitat i sensibilitat amb les persones més vulnerables.
En diferents actes públics, s'ha assenyalat que la infanta Sofia és una jove amb una marcada vocació solidària. De fet, molts asseguren que ha heretat de la seva àvia, la reina Sofia, aquest esperit de dedicació envers els altres.
Tanmateix, tot apunta que aquesta vegada no ha tingut cap gest amb les víctimes dels incendis. I tot per romandre en un discret segon pla i allunyada de la pressió mediàtica.
Com tots sabem, la infanta Sofia, per ara, no té una agenda institucional pròpiament dita, encara que ocasionalment assisteix a actes juntament amb la seva germana i la resta de la Família Reial.
Per això, molts esperaven veure-la amb els seus pares a les zones més afectades pels incendis. Tanmateix, en aquesta ocasió, ha optat per centrar-se en els seus nous projectes personals: la seva formació acadèmica.
Està previst que, al llarg de setembre, la infanta Sofia es traslladi a Lisboa per iniciar els seus estudis universitaris al Forward College. En aquesta institució privada adscrita a la Universitat de Londres cursarà la carrera de Ciències Polítiques i Relacions Internacionals.