Carole Redgrave, niñera del príncipe Louis, revoluciona Kensington Palace: 'Es un...'

Se ha producido un gran revuelo dentro del palacio de Kensington después de que Carole Redgrave, niñera del príncipe Louis, haya roto su silencio para hacer una nueva e inesperada confesión. Y es que dicha profesional no ha tenido reparos en desvelar cómo es el hijo pequeño de los príncipes de Gales.

A lo largo de la historia, siempre ha existido un gran hermetismo alrededor de todos los miembros de la Familia Real británica. Sin embargo, en los últimos tiempos, se han producido una serie de filtraciones a la prensa que han dejado a más de uno sin palabras.

Ahora le ha tocado el turno a Carole Redgrave, exniñera de los príncipes George, Louis y Charlotte. Tras dejar de formar parte del equipo de empleados de los príncipes de Gales, no se lo ha pensado dos veces a la hora de compartir su experiencia con The Sun.

Entre otras cosas, ha desvelado las rutinas que siguen los pequeños a la hora de irse a la cama. Además, no ha tenido reparos en hacer una importante revelación sobre el príncipe Louis: “Es un niño muy educado y juguetón”.

La niñera Carole Redgrave hace una confesión sobre el príncipe Louis

Carole Redgrave ha explicado que tenía la misión de organizar la vida doméstica de los niños. Desde los momentos de juego hasta la hora de los baños pasaban por su supervisión. Además, también era la encargada de seleccionar los cuentos que iban a leer antes de dormir.

“Los conoces en esas tranquilas horas de la noche, es cuando están más relajados. Y es también cuando ves lo realistas que son”, ha asegurado antes de destacar que los tres, pero sobre todo el príncipe Louis, son “educados, juguetones y llenos de personalidad”.

Por otro lado, Carole Redgrave ha asegurado que “siempre mantuvimos una estructura familiar”. Rutina que seguía un orden específico: “Un baño tibio, juegos tranquilos, cuentos y luego a la cama”.

“Fue diseñado para ayudarlos a relajarse lentamente. La rutina era siempre la misma, sin importar lo que hubiera sucedido durante el día”, ha añadido la niñera del príncipe Louis. No obstante, también ha dejado claro que todo ello era “innegociable”.

Tras esta confesión, Carole Redgrave se ha centrado en los productos que utilizaba a la hora de asear al príncipe Louis y sus hermanos. Y es que, tal y como ha asegurado, los príncipes de Gales solo querían que sus hijos utilizaran productos de higiene lo más naturales posible:

“Nunca usamos productos agresivos ni nada con fragancias fuertes. Sus rutinas para la piel eran realmente sencillas, muy naturales y sin químicos ni complicaciones. Solo agua tibia, un paño suave y jabón vegetal”.

Otra regla básica giraba en torno al uso de dispositivos electrónicos, que quedaba totalmente prohibido. “No había tiempo para ver pantallas por las noches porque se trataba de bajar el ritmo”, le ha confirmado Carole Redgrave al citado medio británico.

Por el contrario, los tres pequeños se acostumbraron a emplear su tiempo en otras actividades. “A George le gustaba construir con bloques después de bañarse, mientras que Charlotte prefería leer y Louis a menudo se acurrucaba con un peluche”.

Finalmente, Carole Redgrave ha destacado que, “aproximadamente una hora antes de apagar las luces”, tanto Louis como sus dos hermanos “tomaban una taza de leche tibia, nunca fría”. “Y, a veces, una rodaja de banana o la mitad de un pastel de arroz”, ha añadido a continuación.