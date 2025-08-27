Logo es.xcatalunya.cat
Logo es.xcatalunya.cat
Català English
Logo Telegram
El príncipe Louis sonriente en primer plano con un edificio antiguo de ladrillo al fondo
Queda al descubierto un dato hasta ahora desconocido sobre el príncipe Louis | Instagram, esp.xcatalunya.cat, @princeandprincessofwales, Leonid Andronov
Gente

Carole Redgrave, niñera del príncipe Louis, revoluciona Kensington Palace: 'Es un...'

Una exniñera del palacio de Kensington ha dejado al descubierto cómo es realmente el pequeño príncipe Louis

Imagen de la redactora Vanesa González
por Vanesa González

Se ha producido un gran revuelo dentro del palacio de Kensington después de que Carole Redgrave, niñera del príncipe Louis, haya roto su silencio para hacer una nueva e inesperada confesión. Y es que dicha profesional no ha tenido reparos en desvelar cómo es el hijo pequeño de los príncipes de Gales.

A lo largo de la historia, siempre ha existido un gran hermetismo alrededor de todos los miembros de la Familia Real británica. Sin embargo, en los últimos tiempos, se han producido una serie de filtraciones a la prensa que han dejado a más de uno sin palabras.

El príncipe Guillermo, Kate Middleton y sus hijos George, Charlotte y Louis vestidos de manera elegante sonríen mientras está de pie frente a un edificio con columnas.
Una exniñera de los príncipes de Gales rompe su silencio | Europa Press

Ahora le ha tocado el turno a Carole Redgrave, exniñera de los príncipes George, Louis y Charlotte. Tras dejar de formar parte del equipo de empleados de los príncipes de Gales, no se lo ha pensado dos veces a la hora de compartir su experiencia con The Sun.

Entre otras cosas, ha desvelado las rutinas que siguen los pequeños a la hora de irse a la cama. Además, no ha tenido reparos en hacer una importante revelación sobre el príncipe Louis: “Es un niño muy educado y juguetón”.

La niñera Carole Redgrave hace una confesión sobre el príncipe Louis

Carole Redgrave ha explicado que tenía la misión de organizar la vida doméstica de los niños. Desde los momentos de juego hasta la hora de los baños pasaban por su supervisión. Además, también era la encargada de seleccionar los cuentos que iban a leer antes de dormir.

“Los conoces en esas tranquilas horas de la noche, es cuando están más relajados. Y es también cuando ves lo realistas que son”, ha asegurado antes de destacar que los tres, pero sobre todo el príncipe Louis, son “educados, juguetones y llenos de personalidad”.

Niño sonriente sentado al aire libre con suéter verde y camisa de cuadros en un entorno natural
Carole asegura que el príncipe Louis es 'educado y juguetón' | Instagram, @princeandprincessofwales

Por otro lado, Carole Redgrave ha asegurado que “siempre mantuvimos una estructura familiar”. Rutina que seguía un orden específico: “Un baño tibio, juegos tranquilos, cuentos y luego a la cama”.

“Fue diseñado para ayudarlos a relajarse lentamente. La rutina era siempre la misma, sin importar lo que hubiera sucedido durante el día”, ha añadido la niñera del príncipe Louis. No obstante, también ha dejado claro que todo ello era “innegociable”.

Tres niños vestidos de manera formal observan un evento desde un balcón decorado con tela roja y detalles dorados, mientras adultos elegantemente vestidos están detrás de ellos.
La niñera revela la rutina nocturna de Louis y sus hermanos | Europa Press

Tras esta confesión, Carole Redgrave se ha centrado en los productos que utilizaba a la hora de asear al príncipe Louis y sus hermanos. Y es que, tal y como ha asegurado, los príncipes de Gales solo querían que sus hijos utilizaran productos de higiene lo más naturales posible:

“Nunca usamos productos agresivos ni nada con fragancias fuertes. Sus rutinas para la piel eran realmente sencillas, muy naturales y sin químicos ni complicaciones. Solo agua tibia, un paño suave y jabón vegetal”.

Otra regla básica giraba en torno al uso de dispositivos electrónicos, que quedaba totalmente prohibido. “No había tiempo para ver pantallas por las noches porque se trataba de bajar el ritmo”, le ha confirmado Carole Redgrave al citado medio británico.

Por el contrario, los tres pequeños se acostumbraron a emplear su tiempo en otras actividades. “A George le gustaba construir con bloques después de bañarse, mientras que Charlotte prefería leer y Louis a menudo se acurrucaba con un peluche”.

Finalmente, Carole Redgrave ha destacado que, “aproximadamente una hora antes de apagar las luces”, tanto Louis como sus dos hermanos “tomaban una taza de leche tibia, nunca fría”. “Y, a veces, una rodaja de banana o la mitad de un pastel de arroz”, ha añadido a continuación.

➡️ Corazón y famosos ➡️ Gente