Un testigo destapa cómo trata Kate Middleton a su hijo, el príncipe George: 'Lo veo'

Kate Middleton ha vuelto a ser noticia, esta vez no por su papel institucional, sino por su faceta más íntima, la de madre. Una persona cercana a su entorno ha compartido en Hello! una observación reveladora sobre cómo se comporta la princesa de Gales cuando acompaña al príncipe George a sus partidos escolares. Su implicación maternal ha quedado al descubierto gracias a una fuente inesperada.

Según recoge la revista británica, una testigo habitual ha relatado cómo ve a Kate en un entorno natural, cercana y atenta con el príncipe George. “Lo veo bastante a menudo”, ha afirmado con claridad, dejando patente que sus palabras no se basan en rumores ni en un encuentro puntual. Se trata de una madre que asiste habitualmente a los partidos escolares donde coinciden los hijos de ambas familias, observando a la princesa con detalle.

| Instagram, @wimbledonfdn

Panthea Parker, conocida por su participación en The Real Housewives of London, ha ofrecido detalles sobre la rutina de Kate en estos eventos. “Mi hijo juega contra el del suyo al rugby y al fútbol, así que siempre estamos en su colegio o en el mío”, ha explicado. Su testimonio deja claro que Kate no solo está presente, sino que trata a George con atención y cariño, y siempre animando a su hijo.

Un vínculo familiar fortalecido a través del deporte

Parker ha añadido que, aunque no mantiene conversaciones directas con Kate, observa su comportamiento con frecuencia. Lo que más le llama la atención es la presencia ininterrumpida de la princesa en cada partido, mostrando interés y apoyo constante. “Nunca se pierde ningún partido de sus hijos, es realmente increíble”, ha comentado.

| Europa Press

Este retrato se suma a otras evidencias públicas del estilo de crianza de los duques de Gales. La princesa ha explicado en varias ocasiones que sus hijos son muy activos y disfrutan del deporte, algo que ella y Guillermo fomentan con entusiasmo. En 2023, durante una recepción en honor al equipo nacional de rugby en silla de ruedas, Kate afirmó: "Siempre somos un poco competitivos entre nosotros".

Kate Middleton, una madre presente y comprometida con el príncipe George y sus hermanos

A lo largo del verano, la familia ha sido vista en distintos eventos deportivos, reforzando esta rutina. El 13 de julio los príncipes de Gales llevaron a George y Charlotte a la final masculina de Wimbledon. En otra ocasión, Charlotte acompañó a su padre a la final de la Eurocopa femenina, mostrando cómo el deporte une a la familia.

Actualmente, los príncipes de Gales están en proceso de mudanza a su nuevo hogar en Forest Lodge, con instalaciones deportivas como una cancha de tenis. Este espacio permitirá a los niños seguir desarrollando su pasión por el deporte en un entorno seguro y privado. George, Charlotte y Louis crecen en un hogar donde sus padres no solo imponen normas, sino que comparten tiempo de calidad y pasiones comunes.

El testimonio de Panthea Parker confirma la dedicación de Kate Middleton como madre. Implicada, discreta y siempre presente, su actitud refleja un compromiso real con el bienestar y la educación de sus hijos. En especial, con el príncipe George, a quien acompaña y anima constantemente en cada actividad.