Iñaki Urdangarin (57 años) tiene un gesto que destapa el secreto del rey Juan Carlos

Iñaki Urdangarin vuelve a encender todas las alarmas tras su último y revelador gesto. Una inesperada decisión con la que este exjugador de balonmano de 57 años ha dejado al descubierto uno de los secretos mejor guardados del rey Juan Carlos I.

Hace unos meses, Iñaki se convirtió en el centro de todas las miradas, después de que se anunciara la inminente publicación de su primer libro. Una obra literaria que, según expertos como Pilar Eyre, verá la luz a principios de 2026.

| Europa Press, esp.xcatalunya.cat

Una fecha muy cercana a otra de las publicaciones más esperadas del año: las memorias del rey Juan Carlos, tituladas Reconciliación, que saldrán a la venta el 12 de noviembre.

Sin embargo, y pese a que esta obra literaria se puede ver eclipsada por la publicación de Iñaki Urdangarin, lo que realmente le preocupa al emérito es el contenido que esconde.

| Telecinco

Y es que, tal y como apuntan varios medios de comunicación, la decisión del exduque de Palma de publicar sus memorias ha generado una enorme inquietud en el rey Juan Carlos. Tanto es así que, incluso, estaría muy preocupado de que algunos de sus episodios más polémicos puedan ver la luz.

El último gesto de Iñaki Urdangarin deja al descubierto uno de los secretos mejor guardados del rey Juan Carlos

Durante su matrimonio con la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin mantuvo una estrecha relación con el rey Juan Carlos. De hecho, se ha llegado a decir, incluso, que el exjugador de balonmano se convirtió en una de sus personas de confianza.

Este estrecho vínculo le permitió conocer todos sus secretos y movimientos. Información que ahora tiene previsto desvelar en su libro de memorias al completo, o de forma parcial.

| Europa Press

Con este gesto, Iñaki Urdangarin ha dejado una cosa muy clara: conoce buena parte de los secretos de Juan Carlos. Y una prueba clara de que esta información es veraz ha sido la inmediata y sorprendente reacción que ha tenido el rey Juan Carlos.

Fuentes cercanas al entorno real señalan que la inquietud del emérito y su entorno no es casual, pues sabe que su yerno ha estado presente en muchos de esos momentos decisivos.

Iñaki Urdangarin no solo conoció de primera mano las rutinas del monarca, sino también los episodios más discretos de su vida personal y política. Por eso, la posibilidad de que esas confidencias acaben impresas les preocupa especialmente.

La publicación del libro se convierte así en un desafío directo para el propio emérito, que trabaja en paralelo en sus memorias oficiales. Según se ha confirmado, ambas obras verán la luz en fechas muy cercanas, lo que garantiza un inevitable choque mediático.

Tanto es así que muchos consideran que el temor del rey Juan Carlos es que el testimonio de Iñaki Urdangarin reste credibilidad y protagonismo a su versión de la historia.