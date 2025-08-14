Joaquín Sánchez y Susana Saborido confirman el rumor sobre su relación: ‘Nos gusta…’

Joaquín Sánchez y Susana Saborido han confirmado el rumor que circulaba desde hace tiempo sobre su relación. La pareja, que lleva más de veinte años compartiendo su vida, asegura que la clave para pasar tantas horas juntos es sencilla. “Nos gusta trabajar juntos porque nos conocemos a la perfección”, explican con naturalidad.

Ambos participan en Emparejados, un formato en el que la complicidad es fundamental para conectar con la audiencia. Joaquín destaca que se cubren mutuamente en todo momento, incluso anticipando cómo reaccionará el otro. Esa coordinación, fruto de los años compartidos, les permite desenvolverse con soltura y transmitir frescura en pantalla.

| Europa Press

Aunque los dos reconocen que tienen un carácter firme, el exfutbolista bromea diciendo que Susana es más cabezona que él. Sin embargo, lejos de ser un problema, creen que esa determinación es una de sus fortalezas. Gracias a ello, logran mantener el equilibrio y resolver cualquier diferencia antes de que se convierta en un conflicto.

La experiencia acumulada en su vida personal se refleja en la forma en que afrontan el trabajo. Susana afirma que no necesitan muchas palabras para entenderse, algo que facilita el ritmo del programa. Esa conexión les permite improvisar, reaccionar rápido y ofrecer momentos auténticos que el público valora.

La clave para entender a Joaquín y Susana

Para Joaquín, la confianza que se tienen es el verdadero pilar de su relación y de su éxito en televisión. Sabe que Susana estará siempre para apoyarle y que sus decisiones en pantalla estarán alineadas. Esa seguridad, dice, les da libertad para disfrutar sin preocuparse por errores o malentendidos.

El público percibe esa naturalidad y la acoge como parte del encanto de la pareja. Su forma de interactuar, con gestos cómplices y humor compartido, aporta cercanía al programa. La combinación de cariño, respeto y experiencia es, según ellos, la fórmula que les mantiene unidos dentro y fuera del plató.

| Atresmedia

En un sector en el que las tensiones pueden surgir fácilmente, Joaquín y Susana han encontrado un modo de evitar fricciones. Saben cuándo ceder, cuándo insistir y cuándo dejar que el otro lidere la situación. Este equilibrio les permite disfrutar del trabajo en común como una prolongación de su vida en pareja.

La pareja reconoce que, aunque han vivido momentos intensos, siempre han priorizado el diálogo y la comprensión. Consideran que la clave está en reír juntos incluso en medio de la presión televisiva. Para ellos, compartir profesión no es un reto, sino una oportunidad para seguir creciendo como equipo y como pareja.