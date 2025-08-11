Archie, hijo del príncipe Harry, en el punto de mira: destapan una valiosa información

Hace unas semanas saltaron todas las alarmas debido a que Netflix no quiso renovar el acuerdo millonario que tenía con el príncipe Harry y Meghan. Parecía el principio del fin del sueño americano de los Sussex debido a que la plataforma ha sido una de sus principales fuentes de ingresos. Aunque ahora todo ha dado un giro de 180º y se ha confirmado una noticia que ha sorprendido a todo: Harry y su mujer firmarán un nuevo acuerdo.

La pareja ha mantenido la vida que ha construido en California y su contrato ha estado a punto de expirar. Terminará en septiembre pero ya han firmado otro diferente, que incluye nuevos proyectos. Se trata de un acuerdo multianual y tiene cláusula de opción preferente para películas y proyectos televisivos.

| Instagram, @princeandprincessofwales

Incluye la segunda temporada de Con amor, Meghan, la docuserie de lifestyle de la Duquesa. Habrá también un especial navideño y un documental: Masaka Kids, A Rhythm Within, que habla de niños huérfanos en Uganda y se estrenará pronto, a finales de año.

El príncipe Harry ha confirmado que su contrato con Netflix durará mucho tiempo más

La diferencia con el contrato anterior, de 100 millones de euros, ha sido clara. Netflix ha cambiado su estrategia comercial, antes compraba los derechos de Archewell. Ahora evalúa los proyectos antes de que vayan a otras plataformas.

Meghan Markle lo ha confirmado en un comunicado. “Estamos orgullosos de prorrogar nuestra colaboración con Netflix y ampliar nuestro trabajo juntos para incluir la marca As Ever”, ha dicho. También ha destacado el compromiso de su equipo: “Mi marido y yo nos hemos sentido inspirados por nuestros socios”, ha añadido.

| Europa Press

Bela Bajaria, jefa de contenido de la plataforma, ha respaldado sus palabras y ha recordado que Harry & Meghan ha sido una de las series documentales más vistas. También ha celebrado el éxito de Con amor, Meghan. Los productos de la línea As Ever se han agotado en tiempo récord.

Todos esperan volver a ver a Archie en nuevos proyectos del príncipe Harry

La colaboración con Netflix ha estado bajo el foco. Desde que en 2023 rompieron con Spotify, todas las miradas se han fijado en la plataforma. Netflix siempre ha negado la ruptura.

| CBS

El debut en 2022 con Harry & Meghan ha marcado un antes y un después. Han producido Líderes de nuestro tiempo, Corazón de Invictus, Polo y Con amor, Meghan.

En sus documentales, sus hijos no han aparecido debido a que han querido preservar su infancia pero sí han mostrado imágenes del cumpleaños de Archie. Ahora, con el nuevo acuerdo, podrían enseñar más y ahora todos esperan ver a Archie de nuevo en futuros proyectos de sus padres. El príncipe Harry ha querido destapar esta valiosa información que ahora pone a su pequeño en el punto de mira.