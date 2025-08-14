Giro de 180º en el estado de Jaime Anglada, el amigo del rey Felipe: ‘Le están…’

El estado de salud de Jaime Anglada ha dado un giro inesperado que ha vuelto a generar preocupación entre sus allegados, especialmente, el rey Felipe. Tras unos días en los que parecía mostrar mejoría, la evolución del cantante mallorquín ha cambiado radicalmente. La noticia ha conmocionado a quienes siguen con atención su recuperación tras el grave accidente que sufrió la semana pasada.

Jaime Anglada, de 52 años, sigue muy grave tras ser arrollado por un coche que se dio a la fuga en Palma. Julián Aguirre, amigo cercano de Anglada, ha dado la noticia en Y ahora Sonsoles. “Le están despertando poco a poco, haciéndole preguntas muy obvias… Pero a veces no contesta de la manera acertada”, ha explicado.

El accidente ocurrió la madrugada del viernes 8 de agosto cuando Jaime circulaba con su Vespa por la calle Joan Miró de Mallorca. Fue impactado por un coche que escapó sin detenerse, dejándolo gravemente herido en el suelo. Aunque llevaba casco, las lesiones en su cabeza fueron muy graves, además de múltiples fracturas en costillas, cadera y muñecas, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital Son Espases.

El proceso de recuperación se ha mostrado muy lento y complicado tras tres operaciones en menos de una semana. Pese a que en un primer momento su estado se calificó de extrema gravedad, la evolución parecía mejorar. Sin embargo, el último parte médico y las declaraciones de sus amigos confirman que la situación ha dado un vuelco y sigue siendo crítica.

Las autoridades continúan investigando el accidente, buscando esclarecer los detalles de lo ocurrido. La policía local detuvo horas después al joven conductor, de unos 20 años, en su domicilio. Está acusado de lesiones por imprudencia grave, abandono del lugar del accidente y, posiblemente, conducción bajo efectos del alcohol, tras presentar síntomas evidentes al momento de su arresto.

La relación de Jaime Anglada con la Familia Real añade una dimensión especial a este suceso. Amigo íntimo de Felipe y Letizia, había participado en la Copa del Rey de Vela MAPFRE y en una recepción en el Palacio de Marivent, manteniendo siempre una relación cercana. La Reina también mantiene un vínculo cordial con Pilar Aguiló, esposa del cantante, reforzando el entorno de apoyo alrededor del artista.

Los reyes han recibido la noticia en sus días de descanso en Grecia y, desde entonces, siguen muy de cerca la evolución del cantante. Aunque no está previsto que Felipe VI viaje a Palma por el momento, tanto él como doña Letizia están en contacto permanente con la familia de Jaime Anglada. La evolución médica en las próximas horas será clave y podría marcar un punto de inflexión en este delicado proceso.