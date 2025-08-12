El príncipe Harry lanza un comunicado desde Montecito (California) que nadie esperaba

El príncipe Harry ha sorprendido con unas declaraciones emitidas desde su residencia en Montecito, California, que rompen con el silencio mediático de las últimas semanas. No es habitual que el hijo menor del rey Carlos recurra a un comunicado oficial, pero en esta ocasión el mensaje tiene que ver con su vida profesional. Lo anunciado afecta directamente a uno de sus proyectos más seguidos a nivel internacional.

En un comunicado que ha captado la atención de la prensa británica y estadounidense, Harry ha confirmado junto a Meghan Markle la continuidad de su colaboración con Netflix. El comunicado llega después de meses de rumores sobre la posible ruptura del acuerdo que mantienen con la plataforma. Esta renovación no solo despeja cualquier duda, sino que refuerza su presencia en la industria del entretenimiento, donde han apostado por proyectos con un marcado componente personal.

El texto, difundido por la pareja a través de su productora Archewell Productions, ha detallado que seguirán creando contenido para la plataforma bajo la marca As Ever. Según han señalado, el objetivo es ampliar su trabajo a distintos géneros, manteniendo su sello personal y su visión global. “Nos sentimos inspirados por nuestros socios para crear contenido comprometido de todos los géneros que resuene de forma global”, ha expresado Meghan.

El comunicado que nadie esperaba en este momento

El comunicado no es menor, ya que la alianza con Netflix ha sido una de las principales fuentes de ingresos de los duques de Sussex desde que abandonaron sus funciones reales. Aunque no se ha hecho público el importe del nuevo acuerdo, la prensa internacional apunta a que la cifra podría rondar de nuevo los 100 millones de dólares, como en 2022. Esta cantidad, unida a su capacidad de generar atención mediática, asegura que seguirán ocupando titulares.

Entre los proyectos confirmados destaca la continuación de la serie With Love, Meghan, que contará con una segunda temporada y un especial navideño. Este formato, centrado en el estilo de vida, ha sido uno de los más comentados desde su estreno y ha despertado tanto elogios como críticas. Aun así, la plataforma ha apostado por mantenerlo en su catálogo, convencida de su potencial para atraer suscriptores.

Fuentes cercanas a la negociación, citadas por Hello, han explicado que este contrato incluye un acuerdo diferente. Esto significa que Netflix tendrá prioridad para adquirir cualquier propuesta que desarrollen Harry y Meghan, aunque la pareja podrá ofrecer sus ideas a otras productoras si la plataforma no muestra interés. Un detalle que les otorga mayor libertad creativa y margen de maniobra.

La estrategia mediática del príncipe Harry y Meghan Markle sigue intacta

La colaboración entre ambas partes comenzó con la docuserie Harry & Meghan, que en su estreno batió récords de audiencia en todo el mundo. Aquel trabajo ofreció una mirada íntima a su vida en Estados Unidos, incluyendo su salida de la familia real y las tensiones con la corona. Después, ejercieron como productores ejecutivos de Live To Lead, centrada en líderes y activistas sociales.

Con este nuevo acuerdo, Harry y Meghan demuestran que su estrategia de proyectar su imagen a través de grandes plataformas sigue firme. Desde Montecito han dejado claro que quieren mantener su voz en el panorama internacional y que seguirán apostando por contenidos que, además de entretener, transmitan su particular visión del mundo.