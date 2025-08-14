El rey Felipe toma una decisión importante tras los incendios que acosan a España

Los incendios que estos días han arrasado miles de hectáreas en el sur de España no han dejado indiferente a nadie. La magnitud de las llamas, especialmente en Andalucía, ha provocado reacciones de todo tipo, pero una de las más destacadas ha sido la del rey Felipe VI. El monarca ha tomado una decisión relevante tras conocer la gravedad de la situación, una muestra clara de su implicación directa en momentos de crisis.

El rey ha mostrado su preocupación por la evolución de los fuegos y ha querido actuar de forma inmediata. En ese contexto, se ha puesto en contacto personalmente con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. El gesto ha sido muy bien recibido por el líder andaluz, que ha compartido el contenido de la conversación en redes sociales.

| Instagram, @casareal.es

Felipe VI ha trasladado su “solidaridad y apoyo al Plan Infoca y al 112 Andalucía”, reconociendo la profesionalidad de todos los efectivos desplegados. Su intervención ha sido percibida como un respaldo firme a quienes luchan desde hace días contra un fuego incontrolable. Por tu parte, Moreno ha agradecido públicamente este gesto y ha subrayado el orgullo que siente por los trabajadores que están dando lo mejor de sí en una situación crítica.

Reacciones enfrentadas por los incendios

Cabe destacar que no han sido los únicos en pronunciarse. Desde el Gobierno central, Pedro Sánchez ha enfatizado la gravedad de la situación y la necesidad de extremar la precaución. Además, ha agradecido explícitamente la dedicación de todos los profesionales que intervienen en la extinción de los fuegos.

En contraste, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha generado polémica por sus comentarios en redes sociales. Desde que el incendio alcanzó Zahara de los Atunes, utilizó su cuenta oficial para realizar bromas que fueron criticadas por muchos ciudadanos y periodistas. La actitud del ministro ha sido ampliamente cuestionada, ya que coincidió con la fase más activa del incendio, cuando cientos de personas debieron ser evacuadas de sus hogares.

El rey Felipe implicado en las zonas afectadas por el fuego de Andalucía

Volviendo a la figura del rey, su llamada no ha sido solo un acto simbólico. Fuentes cercanas a Zarzuela han señalado que don Felipe ha seguido con atención el avance de los incendios y ha pedido ser informado regularmente. No se descarta que en los próximos días se traslade a alguna de las zonas afectadas, como ya ha hecho en anteriores emergencias, para mostrar su cercanía a los ciudadanos.

Mientras tanto, los incendios siguen activos en varias comunidades autónomas, y los trabajos para sofocar las llamas continúan sin descanso. El esfuerzo de bomberos, brigadas forestales y voluntarios sigue siendo clave para contener una situación que, aunque ha mejorado ligeramente, aún no está bajo control. La solidaridad institucional, como la mostrada por Felipe VI, se suma a la lucha contra un verano que ha vuelto a poner a prueba a todo el país.