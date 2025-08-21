Marta Riesco, ex de Antonio David Flores, en el punto de mira por una extraña noticia

Tras un tiempo alejada del foco mediático, Marta Riesco, expareja de Antonio David Flores, ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas por culpa de una inesperada noticia.

Tal y como ha trascendido en los últimos días, RTVE está trabajando duramente en el lanzamiento de Directo al Grano, su nuevo programa de entretenimiento. Dicho formato, creado por el mismo equipo detrás de Malas Lenguas, contará con Marta Flich como su maestra de ceremonias.

| Mediaset

Este nuevo espacio, producido por RTVE junto a La Osa Producciones Audiovisuales y Big Bang Media, buscará destacar por su dinamismo, su estilo directo y la presencia de distintas perspectivas.

Como era de esperar, y ante la ausencia de información al respecto, durante los días posteriores no han dejado de salir a la luz todo tipo de teorías. Entre ellas, algunas relacionadas con el elenco de colaboradores de Directo al Grano.

Uno de los nombres que no han dejado de resonar con fuerza es el de Marta Riesco. Y es que, desde su polémica salida de Mediaset, la joven decidió alejarse de los medios de comunicación para centrarse de lleno en su labor dentro de las redes sociales.

| Canal Quickie

Sin embargo, con el nacimiento de Ni que fuéramos, la ex de Antonio David Flores decidió retomar su carrera, gesto que fue muy aplaudido por los seguidores de dicho formato. Por eso, ahora se ha generado una gran expectación alrededor de su supuesto regreso a televisión de la mano de RTVE.

Hace apenas unas horas, la periodista Marina Esnal ha acudido a sus redes para compartir con sus seguidores todas las novedades relacionadas con este tema. Información que, como era de esperar, ha pillado a más de uno desprevenido: “Exclusiva sobre Marta Riesco”.

Sale a la luz una última hora sobre Marta Riesco, ex de Antonio David Flores

A través de su perfil de X, Marina Esnal ha desvelado una “información exclusiva sobre Marta Riesco”. “Finalmente, no estará en el programa de Marta Flich”, ha añadido a continuación.

Además, y por si fuera poco, también ha confirmado cuál será el nuevo proyecto de su compañera de profesión: “Estará en TEN, en No Somos Nadie, en calidad de colaboradora”.

“Aunque es probable que sus misiones de calle vuelvan a tener cabida. Además, lleva tiempo trabajando en otro proyecto”, ha matizado Marina Esnal, poniendo fin a su información.

Como era de esperar, este post no ha pasado para nada desapercibido entre el resto de usuarios de dicha red social. Tanto es así que varios de ellos no se lo han pensado dos veces a la hora de opinar al respecto.

“Cómo van a quererla, si es capaz de hacerse falsa amiga de las famosas y liarse con famosos. Denigra el periodismo”, ha asegurado un internauta, arremetiendo duramente contra Marta Riesco.

Otro, en cambio, ha optado por centrarse en el “otro proyecto” de la ex de Antonio David Flores. “Es el que hace días comentó ella misma sobre las investigaciones de las acosadoras, ¿no?”, se ha cuestionado.