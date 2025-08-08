Llucià Ferrer gana una batalla de audiencias de forma clara

La tarde catalana, que en verano suele moverse a golpe de costumbre, dejó ayer un giro interesante. La competencia era la de siempre, el calor también, pero la respuesta del público no fue la esperada. Quien conoce las parrillas sabe que agosto trae sorpresas. Y esta fue de las que cambian inercias.

La tarde en la que el concurso de TV3 marcó el paso

Los datos diarios de Kantar para el jueves 7 de agosto reflejan un liderazgo neto de Atrapa’m si pots estiu. El espacio de Llucià Ferrer firmó 155.000 espectadores y un 17,3% en Catalunya, por delante de Pasapalabra, que se quedó en 116.000 y 12,1%. En un mes donde la televisión baja en volumen, la ventaja es significativa y habla de fidelidad.

La victoria se suma a una jornada ya favorable para TV3, con Telenotícies Migdia (275.000 y 25,5%) y Vespre (290.000 y 23%) al frente del ranking, y un prime time dominado por Natura sàvia con 191.000 y 15,4%. Los datos fueron difundidos por la cadena y analistas de audiencias a primera hora.

| TV3

Por qué la versión estival de Ferrer funciona ahora

El formato veraniego retiene esencia y acelera ritmo. Pruebas más ágiles, montaje dinámico y un presentador con oficio. Ferrer, pieza fija del entretenimiento de TV3, lleva tiempo rentabilizando una comunidad fiel que responde especialmente en vacaciones.

La página oficial del programa y su edición “estiu” subrayan ese ADN: juego rápido, proximidad y el “Minut Final” como anzuelo diario. Ese diseño favorece el consumo fragmentado de agosto y explica por qué, cuando baja el total de espectadores, la cuota crece.

El contexto también ayuda. TV3 cerró junio con un notable 16,1% en el day time y un 14% mensual, consolidando músculo en la franja donde compite Atrapa’m.

| TV3

Un rival gigante… y por qué ayer no bastó

La importancia del resultado se mide por el contrario. Pasapalabra es, por regla general, el ganador de las tardes de verano en Catalunya. En junio volvió a firmar datos por encima del 20% en el conjunto del Estado y se llevó el “minuto de oro”, una rutina en temporada alta. Por eso, cuando en Catalunya cae frente a Ferrer, el impacto es doble: gana TV3 y se debilita el “efecto Rosco” en pleno agosto.

El liderazgo estatal de Roberto Leal permanece, pero la lectura catalana muestra que no hay tardes inabordables si el producto encaja.

La pieza que completa el día: docu-humor y ficción británica

El prime time lo sostuvo Natura sàvia, que ha encontrado un tono de divulgación con humor que se entiende muy bien en verano. La marca 3Cat lo abraza como uno de sus éxitos recientes, con Peyu, Quimi Portet y Albert Pla llevando la naturaleza a un código cómico.

Además, la franja vespertina se vio arropada por la ficción británica, un comodín clásico de agosto en TV3, con cuotas alrededor del 15% en julio. Así se dibuja una parrilla coherente: entretenimiento local fuerte y oferta importada bien colocada.