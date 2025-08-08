Eva Arguiñano (65 años) desvela una receta que deja bloqueado a Karlos Arguiñano

Eva Arguiñano ha sorprendido recientemente con una receta que ha dejado a más de uno, incluido su hermano Karlos Arguiñano, completamente bloqueado. La chef de 65 años ha compartido un postre que, según ella misma, supera en facilidad y resultado a muchas otras elaboraciones conocidas. Esta propuesta, perfecta para los días de calor, ha sido un auténtico revulsivo en el mundo de la repostería casera.

La receta desvelada por Eva es una tarta helada de fresa que no necesita horno y resulta sorprendentemente sencilla de preparar. “Me encanta porque es fácil, lleva fruta natural y queda preciosa en la mesa”, asegura en Cocina Abierta de Karlos Arguiñano. El secreto de esta elaboración no solo está en su sabor, sino en la textura cremosa que se logra sin complicaciones.

| Atresmedia

Para llevarla a cabo, Eva utiliza ingredientes accesibles: nata líquida, leche condensada, fresas naturales y esencia de vainilla. La mezcla se monta, se congela en un molde y luego se sirve acompañada de una salsa de fresas casera y galletas que pueden ser hechas en casa. La clave está en no complicarse con el horno, ya que solo se necesita una batidora y un congelador para conseguir el postre ideal.

La clave de la tarta helada en el programa de Karlos Arguiñano: paso a paso con Eva Arguiñano

El proceso comienza con lavar y trocear las fresas, parte de las cuales se integran en la crema y el resto se usan para elaborar la salsa. Posteriormente, se bate la nata líquida con la leche condensada y la vainilla hasta obtener una textura montada. Una vez añadidas las fresas, la mezcla se vierte en un molde con papel film y se congela mínimo seis horas, aunque Eva aconseja dejarla más tiempo para que cuaje bien.

La salsa, por su parte, se prepara con fresas, azúcar y zumo de limón, cocinándola a fuego medio hasta que la fruta suelte su jugo y la mezcla se espese ligeramente. Tras triturarla, o dejarla con trozos al gusto, debe enfriarse antes de acompañar la tarta. Para completar el postre, las galletas caseras aportan un toque crujiente que contrasta con la suavidad del helado.

El postre veraniego de Eva Arguiñano deja impresionado a su hermano Karlos Arguiñano

Eva Arguiñano insiste en la versatilidad de esta tarta, señalando que se puede adaptar con diferentes frutas, aunque las fresas, en su opinión, son las que ofrecen mejor sabor y color. Además, recomienda conservar la tarta en el congelador y sacarla media hora antes de servir para que adquiera la textura adecuada. “Es un postre de verano irresistible”, ha comentado la chef.

Más allá de esta receta, Eva Arguiñano ha consolidado su carrera como especialista en postres, ganándose un lugar en la televisión con un estilo cercano y didáctico. Su participación como jurado en Bake Off: Famosos al Horno ha reforzado su reconocimiento, donde puso a prueba a los concursantes con sus recetas clásicas.

| Atresmedia

En definitiva, la propuesta de Eva ha superado con creces las expectativas de su hermano Karlos, además de conquistar a quienes buscan un postre sencillo, fresco y delicioso para el verano. La tarta helada de fresa se posiciona así como una opción exquisita en cualquier cocina.