SONDEIG 16/07: Mossegada d'Aliança Catalana a Junts

Catalunya viu un nou episodi de tensió electoral segons les dades més recents publicades pel Centre d'Estudis d'Opinió (CEO). La sorpresa més destacada és, sens dubte, el fort creixement d'Aliança Catalana, que aconsegueix augmentar significativament la seva intenció de vot, perjudicant clarament Junts. Aquests moviments, reflectits en el sondeig realitzat entre el 30 de maig i el 28 de juny -i publicat avui- podrien marcar un abans i un després en el mapa polític català.

El PSC seguiria guanyant de manera clara

Segons les dades revelades pel CEO, el PSC tornaria a guanyar les eleccions catalanes amb entre 40 i 42 escons, mantenint aproximadament el mateix nivell de suport que en els comicis de maig de 2024, en què va obtenir 42 diputats. Tot i que el PSC podria experimentar una lleu caiguda de fins a dos escons, continua sent la força política més sòlida, amb un suport situat entre el 25% i el 28%.

La notícia més rellevant, però, ve del camp independentista, on Aliança Catalana registra un creixement impressionant. La formació, que només va aconseguir 2 diputats en les anteriors eleccions, s'enlaira fins als 10-11 diputats. Aquesta forta pujada suposa una autèntica mossegada a l'espai polític tradicional de Junts, que veu com la seva representació parlamentària podria caure dràsticament des dels 35 diputats actuals fins a una forquilla entre 28 i 30.

| Parlament

El partit liderat per Junts travessa així un període complicat, motivat per la incapacitat d'articular una estratègia sòlida davant del nou atractiu que presenta Aliança Catalana. Junts diu un dia una cosa i l'endemà la contrària.

Sense oblidar episodis del seu sector més woke amb Agustí Colomines al capdavant. Aquesta formació emergent sembla estar capitalitzant el descontentament dins de l'independentisme, especialment entre aquells votants que demanen posicions més fermes o alternatives davant la línia seguida per Junts durant els últims mesos.

ERC, per la seva banda, manté una certa estabilitat i fins i tot millora lleugerament les seves expectatives. Segons el CEO, ERC podria passar dels seus actuals 20 diputats a un màxim de 23, situant-se amb un percentatge de vot entre el 13% i el 16%. Aquest ascens moderat contrasta amb la forta caiguda que registra Junts i confirma una certa fidelitat en el seu electorat.

| ACN

Creixement espanyolista

Pel que fa al panorama polític espanyolista, Vox també registra un augment significatiu, passant dels 11 diputats actuals a una estimació de 12-14, mentre que el PP mantindria una estabilitat notable, repetint els seus 14-15 escons actuals. Comuns i la CUP tampoc no pateixen grans variacions respecte als seus resultats anteriors, amb els primers conservant els seus 5-6 diputats i la formació anticapitalista repetint els seus 3-4 escons.

La gran incògnita en aquest context és si Aliança Catalana aconseguirà consolidar aquest ascens meteòric en pròxims sondejos i en l'eventual convocatòria electoral. La seva capacitat de mantenir-se i consolidar-se dependrà en gran manera de la seva habilitat per posicionar-se com l'alternativa efectiva, com per ara està demostrant Sílvia Orriols al Parlament.