Sílvia Orriols ensorra Illa: 'A vostè qui el vota, els catalans o...?'

per Rubèn Novoa

Nou xoc al Parlament entre Sílvia Orriols i Salvador Illa. La presidenta d’Aliança Catalana ha protagonitzat aquest dimarts una de les intervencions més demolidores de la sessió de control. Sense embuts, ha acusat el president de la Generalitat de posar per damunt els interessos del Marroc i de l’islamisme abans que les necessitats dels catalans.

“A vostè qui el vota, senyor Illa? Als catalans o als marroquins?”, ha etzibat Orriols en una intervenció que ha deixat el saló de plens glaçat.

Orriols ha denunciat que mentre el Govern no troba recursos per garantir l’atenció educativa als infants amb discapacitat, regala 8 milions d’euros al Marroc i a altres països musulmans per a projectes “estrafolaris de cooperació feminista” i subvenciona amb 800.000 euros organitzacions vinculades amb el fonamentalisme islàmic.

| XCatalunya, Ruben Novoa

“No regalem milions per feminisme islàmic, prohibim el burquini”

La diputada ha estat especialment crítica amb la tolerància del Govern amb el burquini i amb la misogínia islàmica a l’espai públic:

“Potser aquests milions haurien de servir per prohibir el vel islàmic i fer campanya contra els burquinis que assolen les nostres platges. Us sembla d’esquerres veure un home en banyador curt al costat d’una dona tapada de dalt a baix com si anés a fer submarinisme?”

Orriols ha acusat el Govern d’hipocresia feminista, de blanquejar la submissió religiosa de la dona i de permetre que milers de nenes i dones siguin privades dels seus drets més fonamentals.

Cas Koldo, cas Ábalos i el Codi Penal

El moment més punyent ha arribat al final. Després que Illa intentés desviar el debat preguntant si els nascuts fora de Catalunya poden ser considerats catalans, Sílvia Orriols li ha llançat una última estocada:

“Ja que sempre em recomana lectures i viatges, li recomano una altra cosa: una llegideta al Codi Penal. Perquè veient com pinta el cas Koldo i el cas Ábalos, potser li farà servei. I faci les maletes, però no per vacances, sinó cap a Soto del Real o a Brians.”

| Parlament

Illa: evasió, victimisme i pregunta trampa

En la seva rèplica, Salvador Illa ha negat que el Govern financi el terrorisme i ha intentat refugiar-se en la retòrica de la cooperació internacional, reivindicant la meta del 0,7% d’ajuda al desenvolupament. “Catalunya no finança el terrorisme, el combat”, ha dit, visiblement incòmode, mentre evitava respondre les acusacions concretes d'Orriols.

Illa ha tancat la seva intervenció amb una pregunta que buscava convertir el debat en una qüestió identitària: “Vostè considera catalans les persones nascudes fora de Catalunya?”. Una estratègia que no ha servit per tapar les vergonyes d’un govern que —segons Orriols— "abandona els catalans per rendir-se a l’islamisme polític i fer d’ONG amb els impostos de tothom".

| Ruben Novoa

L'única oposició real

Mentre la resta de partits catalans miren cap a una altra banda, fan cordó sanitari i defensen subvencions a l’islam polític en nom del multiculturalisme, només Aliança Catalana denuncia aquesta vergonya al Parlament. Amb claredat, sense por i amb una prioritat innegociable: primer els catalans.