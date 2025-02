Gir de 180 graus a Junts amb Sílvia Orriols: Pànic en veure una enquesta

La política catalana ha donat un gir inesperat en les últimes hores després de la filtració d'una enquesta interna que ha sembrat el pànic en les files de Junts per Catalunya. L'epicentre d'aquesta tempesta es troba a Ripoll, on Sílvia Orriols, batllessa de la localitat i líder del partit independentista Aliança Catalana, ha tornat a sortir vencedora.

L'origen d'aquest canvi de rumb es remunta a l'inici de converses per a una moció de censura que va tenir lloc a Ripoll fa tot just unes setmanes. Al gener de 2025, els partits de l'oposició, incloent Junts, PSC, ERC i la CUP, van començar a parlar per desbancar Orriols de l'alcaldia. La moció, però, no prosperarà a causa de la manca d'acord entre els grups opositors, que no han aconseguit consensuar un candidat alternatiu ni articular una estratègia comuna. Aquest fracàs va deixar Junts en una posició incòmoda: d'una banda, havien intentat derrocar Orriols, però, d'altra banda, la seva incapacitat per liderar la iniciativa els va fer perdre credibilitat al municipi.

En els últims dies han sorgit tot tipus d'especulacions. Primer es va parlar de la possibilitat que el nou batlle fos el candidat del PSOE. Una opció que va acabar descartada. Fa menys de 48 hores, els socialistes van accedir a entrar en el futur govern municipal amb Junts i ERC. Tot semblava fet però els resultats d'una enquesta ho han canviat tot. El sondeig fa dies que s'estava elaborant entre els veïns de Ripoll.

| Parlament

L'enquesta que ha desencadenat el caos intern a Junts mostra un ascens meteòric d'Aliança Catalana a Ripoll a costa de Junts si la moció de censura prospera. Una cosa que s'estendria a altres zones de la Catalunya interior. Les dades, que encara no s'han fet públiques oficialment, reflectirien un creixement del suport a Orriols, qui capitalitza el descontentament d'una part de l'electorat independentista desencantat amb els partits tradicionals.

Molts càrrecs comencen a abaixar el cap

El canvi d'actitud de Junts no ha passat desapercebut. A les xarxes socials, diversos càrrecs del partit han començat a matisar les seves crítiques cap a Orriols, destacant coincidències en temes com la defensa de la identitat catalana o la necessitat d'un independentisme "sense complexos".

Alguns analistes interpreten aquesta maniobra com un intent desesperat de frenar la sagnia de vots cap a Aliança Catalana, especialment després del fiasco de la moció de censura. No obstant això, aquesta aproximació també ha generat tensions internes, amb el sector més woke de Junts alertant sobre el risc de legitimar un discurs que consideren "populista i excloent".

Reaccions dels altres partits woke

La reacció de la resta de formacions no s'ha fet esperar. Des d'ERC i la CUP han acusat Junts de "blanquejar" Orriols per pur càlcul electoral, mentre que el PSC ha advertit sobre les "conseqüències perilloses" d'aquest gir.

| Ajuntament de Ripoll

Amb les eleccions municipals encara llunyanes, l'impacte real d'aquest canvi de rumb està per veure. El que sí és evident és que l'enquesta ha posat potes enlaire les dinàmiques polítiques a Catalunya, obligant Junts a replantejar-se les seves aliances i estratègies. El pànic desfermat al partit evidencia una realitat incòmoda: l'auge de Sílvia Orriols i Aliança Catalana no és ja només un fenomen local, sinó una amenaça tangible per al statu quo de l'independentisme.

Una vegada més, Junts no es mou per principis. Ho fa per enquestes. Els és igual pactar amb el PSOE del 155 o no respectar la llista més votada. Només importa l'estratègia.