Tragèdia mortal: Una dona amb mobilitat reduïda no pot escapar de les flames

Les primeres hores del matí d'avui s'han vist sacsejades per un greu incendi ocorregut en un habitatge unifamiliar del carrer de la Cobertera de Calafell (Baix Penedès). El succés, que ha deixat una víctima mortal, ha requerit l'actuació urgent dels equips d'emergència. Els Bombers de la Generalitat, que han treballat contra rellotge per contenir les flames i evitar danys majors en les edificacions veïnes. Malgrat els seus esforços, una dona de 66 anys amb mobilitat reduïda no ha pogut escapar del fum i del foc.

Un foc declarat a primera hora del dia

L'avís de l'incendi es va rebre a les 07:30 hores, moment en què els Bombers van mobilitzar set dotacions: tres camions d'aigua, una autoescala i tres vehicles lleugers i de comandament.

En arribar al lloc, van comprovar que la planta baixa de l'immoble estava totalment envoltada en flames, mentre els dos únics ocupants restants de la casa havien aconseguit sortir a temps. Malauradament, dins hi romania atrapada la dona de 66 anys que, a causa dels seus problemes de mobilitat, no havia pogut abandonar l'habitatge pels seus propis mitjans.

Els bombers van establir un perímetre de seguretat de 40 metres, imprescindible per treballar amb les línies d'aigua i procedir a la recerca de la víctima entre el fum. Després de recórrer la planta baixa en flames, van localitzar l'afectada a la cuina i van aconseguir evacuar-la a l'exterior. Allà va ser atesa immediatament pel personal sanitari del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), desplaçat amb tres unitats al lloc. No obstant això, els intents de reanimació van resultar infructuosos i es va acabar certificant la seva defunció.

Un habitatge greument danyat

A les 08:10 hores, les dotacions de Bombers van donar per controlat l'incendi, que va arrasar completament la planta baixa a causa de les altes temperatures i a l'acumulació de fum. La planta superior, per la seva banda, va quedar afectada fonamentalment pel fum, sense que es produïssin danys estructurals de gran consideració, segons la primera valoració dels bombers. Finalitzada l'extinció, es va procedir a ventilar l'immoble i a revisar els possibles danys ocasionats en els edificis adjacents, que afortunadament es trobaven buits en el moment del sinistre.

Mentrestant, les cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra desplaçades al lloc van assumir les tasques judicials pertinents i van obrir la investigació per determinar les causes de l'incendi. Els agents van revisar l'escenari a la recerca d'indicis que aclarissin si es va deure a una fallada en algun aparell elèctric, a un descuit a la zona de la cuina o a qualsevol altre factor desencadenant.

Dolor i commoció al veïnat

La tragèdia ha deixat consternats els veïns de la zona, que s'han reunit a les portes de les seves cases per observar amb preocupació l'operatiu d'extinció i rescat.

Malgrat que les altres dues persones que habitaven l'habitatge van ser donades d'alta in situ després d'una avaluació del personal mèdic, el desenllaç ha estat tràgic per a la família, que inicia l'any amb un dolor irreparable.