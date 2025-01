Un conductor borratxo la fa grossa a la N-II, posa en perill molta gent

La nit de Cap d'Any sol estar plena de celebracions i retrobaments, moments en què abunden els brindis i els excessos. Tot i així, cap d'aquests instants de festa justifica que algú decideixi posar-se al volant en condicions que posin en risc la seguretat de tothom. Per desgràcia, això és el que ha succeït a la carretera N-II, a l'altura de Figueres, on un conductor amb 0,48 mg/l d'alcohol en sang ha estat a punt de provocar un xoc frontal.

El succés, confirmat pels Mossos d'Esquadra, ha desencadenat la detenció d'un home per conducció temerària.

A diferència de tantes altres històries de final d'any que transcorren sense ensurts, aquesta situació mostra la cara més perillosa de la irresponsabilitat al volant. A més d'excedir els límits legals d'alcohol, el conductor en qüestió hauria realitzat maniobres que gairebé acaben en tragèdia per a altres automobilistes. Mentre la majoria de ciutadans gaudia de la seva primera nit de 2025 de manera pacífica, els agents de la llei es veien obligats a intervenir per evitar un succés irreparable.

| ACN, XCatalunya

Un control que va evitar una possible tragèdia

Els agents dels Mossos d'Esquadra van rebre diverses alertes sobre un vehicle que circulava de manera erràtica per la N-II, envaint carrils i generant un perill constant a la via. Gràcies a la ràpida reacció de les patrulles, es va establir un dispositiu per localitzar el conductor i, finalment, procedir a la seva detenció. En realitzar-li la prova d'alcoholèmia, es va confirmar que conduïa amb una taxa de 0,48 mg/l, superior al màxim legal permès.

El resultat de la intervenció policial no deixa dubtes: de no haver-se pres mesures immediates, el desenllaç podria haver estat molt pitjor. La N-II és una carretera molt transitada, sobretot en jornades festives en què augmenten els desplaçaments nocturns. La presència d'un conductor borratxo, circulant de manera tan temerària, posava en greu risc la seguretat no només d'ell mateix, sinó de tots aquells que transitaven per aquest tram.

Conseqüències legals i socials

La detenció del conductor temerari a la N-II no només implica una possible sanció administrativa, sinó també responsabilitats penals. Depenent de la valoració final i dels possibles danys ocasionats, el cas podria derivar en un judici per conducció temerària i fins i tot en la retirada del carnet de conduir durant un temps prolongat.

| ACN

A més del pla legal, hi ha l'impacte social d'aquests comportaments. Per a molts ciutadans, topar-se amb un vehicle que envaeix el seu carril o zigzagueja sense control es converteix en una experiència aterridora que deixa seqüeles emocionals i, en ocasions, conseqüències físiques. Quan en un tram de carretera es circula amb normalitat i, de sobte, apareix algú a punt de provocar un accident frontal, l'ensurt pot marcar les víctimes durant molt de temps.