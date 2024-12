Es salva després que un enemic l'intentés cremar viu: Mossos busquen l'autor

La crueltat humana, lamentablement, arriba a vegades a nivells que semblen trets d'una història surrealista. Actes de violència extrema i sense sentit ens recorden el pitjor de la naturalesa humana, deixant comunitats senceres commocionades pels límits que alguns estan disposats a creuar.

La matinada del passat 24 de desembre, en plena Nit de Nadal, un intent d'homicidi al carrer Balmes de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) va posar en alerta les autoritats. Els fets van ocórrer al voltant de les 4:30 hores, quan el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va localitzar un vehicle en flames amb un home al seu interior, segons ha informat Crònica Global. La víctima presentava cremades greus per tot el cos, encara que afortunadament va poder ser estabilitzada in situ pels sanitaris abans de ser traslladada a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, especialitzat en el tractament de cremats.

Segons la declaració de la víctima, algú va intentar cremar-lo viu dins del vehicle. Aquest testimoni ha portat els Mossos d'Esquadra a obrir una investigació per esclarir els fets i localitzar l'autor d'aquest intent d'homicidi. Encara que les cremades sofertes són greus, fonts mèdiques asseguren que la vida de l'home no corre perill, cosa que ha permès que pogués prestar declaració davant els investigadors.

| ACN

L'agressor, identificat però no localitzat

La Unitat d'Investigació dels Mossos d'Esquadra de Badalona, que lidera les diligències del cas, ja ha identificat el presumpte agressor. No obstant això, per ara, el sospitós continua sense ser localitzat. Les autoritats mantenen obertes totes les línies d'investigació per trobar el seu parador i esclarir els motius darrere d'aquest brutal atac.

Fonts policials asseguren que es tracta d'un cas d'extrema gravetat, donada la premeditació i la naturalesa de l'acte. Per això, la recerca de l'agressor s'ha convertit en una prioritat per als agents, que no descarten realitzar registres o actuacions immediates tan aviat com obtinguin pistes clares sobre la seva ubicació.

| ACN

L'intent d'homicidi ha generat commoció a Sant Adrià de Besòs i els seus voltants. Veïns de la zona asseguren que mai van imaginar que una cosa tan terrible pogués ocórrer al seu barri, conegut pel seu ambient tranquil. Molts han expressat la seva preocupació per l'augment d'episodis violents a la regió i esperen que l'autor sigui capturat aviat.

Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra han reforçat la seva presència a la zona per calmar la població i garantir la seguretat mentre avancen les investigacions. La col·laboració ciutadana podria ser clau per localitzar el sospitós, per la qual cosa les autoritats han demanat als veïns que informin sobre qualsevol detall que pugui ser útil.