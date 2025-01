Fregant la tragèdia: Bolca un cotxe i els seus dos ocupants acaben ferits

Quan cau la nit, les carreteres solen tornar-se més solitàries i, en ocasions, més perilloses. Així va quedar demostrat ahir a la C-37, a l'altura de Santa María de Miralles (Anoia), quan un vehicle que transportava un remolc va acabar bolcant al punt quilomètric 52,9. L'incident, reportat a les 20:51 hores, va requerir l'actuació immediata de Bombers de la Generalitat, que van acudir amb diverses dotacions per dur a terme les tasques de rescat i assegurar la zona.

El resultat va ser un cotxe totalment bolcat sobre l'asfalt, amb el remolc també afectat per l'impacte. Els dos ocupants que viatjaven en el vehicle van resultar ferits i van precisar trasllat al centre hospitalari per rebre l'atenció mèdica pertinent. Encara que les autoritats no han divulgat la gravetat exacta de les seves lesions, s'ha confirmat que el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) es va ocupar de la seva evacuació i valoració sanitària.

Un bolc en carretera amb final menys greu del que es temia

Malgrat l'espectacularitat del sinistre, no va ser necessari lamentar víctimes mortals, cosa que suposa un alleujament davant un succés que podria haver acabat de manera molt més dramàtica. El bolc va deixar el vehicle inservible i va alterar el trànsit en aquest tram de la C-37, un eix viari que comunica diverses comarques del centre de Catalunya. Les primeres hipòtesis apunten que el pes i la inèrcia del remolc podrien haver influït en la pèrdua de control, si bé qualsevol conclusió definitiva està pendent de la investigació tècnica que duen a terme els Mossos d'Esquadra.

La ràpida intervenció dels bombers i la correcta senyalització de la via van ajudar a minimitzar nous riscos per a altres conductors que circulaven per la zona. Per a això, va ser fonamental assegurar el perímetre i desviar el trànsit de manera temporal, de manera que els equips d'emergència poguessin procedir amb les tasques de rescat. Recordem que durant la primera jornada del nou any ja han mort tres persones per accidents de trànsit a les carreteres catalanes.

Aquest incident recorda la necessitat d'extremar la prudència al volant quan es viatja amb càrregues addicionals. Els remolcs, caravanes i altres tipus d'enganxalls poden modificar l'estabilitat i el comportament del vehicle, sobretot en carreteres amb corbes o canvis de rasant pronunciats.

El succés deixa palès la necessitat de complir les regles bàsiques: conduir descansat, revisar l'equipament i, si es viatja amb remolc, assegurar-se que tot estigui en perfectes condicions per reduir al màxim el risc de bolc. Amb una mica de prudència addicional, és possible evitar que anècdotes com l'ocorreguda a la C-37 es converteixin en històries de conseqüències irreparables.