Tragèdia mortal al Pirineu després d'un desgraciat accident semblant al d'Isak Andic

Els Pirineus, una destinació paradisíaca per a amants de la muntanya, s'han convertit en l'escenari d'una nova tragèdia que recorda el recent accident de l'empresari Isak Andic. La pau de l'Alta Ribagorça s'ha vist sacsejada per un terrible succés que ha deixat sense paraules la comunitat muntanyenca.

Un tràgic desenllaç a Vilaller

Ahir al matí, els Bombers de la Generalitat van rebre un avís que va activar de seguida tots els protocols de rescat. L'avís, registrat a les 10:12 hores, reportava la caiguda d'un excursionista des d'un desnivell d'aproximadament 100 metres a la zona del Besiberri, situada a 2.700 metres d'altitud, sota el Coll d’Abellers. La víctima, un home de 52 anys resident a Les Franqueses del Vallès, patia múltiples traumatismes que lamentablement van resultar mortals.

El lloc de l'accident és conegut per la seva bellesa, però també per la seva complexitat tècnica. No obstant això, les causes de la caiguda encara estan sota investigació, i els Mossos d'Esquadra han obert diligències per esclarir el tràgic succés.

| Wikipedia

Un operatiu de rescat immediat

L'operació de rescat no va trigar a posar-se en marxa. Un helicòpter dels Bombers de la Generalitat, amb l'equip especialitzat GRAE (Grup d’Actuacions Especials) i un metge del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), es va desplaçar fins a la zona per localitzar l'accidentat. Malgrat els esforços per estabilitzar-lo, les ferides sofertes per la víctima eren massa greus, i es va certificar la seva defunció al lloc.

L'operatiu no només es va centrar en la víctima. També es va evacuar el seu company, il·lès, i un grup de quatre persones que realitzaven activitat a la mateixa zona. Aquestes evacuacions preventives reflecteixen la perillositat del terreny, on qualsevol pas en fals pot tenir conseqüències fatals.

Una investigació en curs

A més de l'equip de rescat, cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra i la Unitat d’Intervenció de Muntanya (UIM) es van desplaçar al lloc per aixecar els atestats i analitzar les possibles causes de l'accident. Entre les hipòtesis considerades, no es descarta la influència de les condicions climàtiques, l'estat del terreny o un error humà.

| ACN

Records d'una tragèdia recent

Aquest accident ha despertat inevitablement paral·lelismes amb el cas d'Isak Andic, el conegut empresari propietari de Mango que va patir un accident similar fa tot just unes setmanes. Encara que en circumstàncies diferents, ambdós casos posen en evidència els riscos inherents al muntanyisme i la necessitat d'extremar les precaucions en terrenys d'alta muntanya.