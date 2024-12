Els Mossos tanquen la investigació per la mort d'Isak Andic: La conclusió

per Sergi Guillén

Isak Andic, fundador i president no executiu de la firma de moda Mango, va ser una de les figures rellevants del món empresarial a Europa. El seu lideratge va convertir Mango en un referent internacional, amb presència a més de 100 països i un model de negoci pioner.

Al llarg dels anys, Isak Andic va consolidar el seu lloc entre els grans empresaris del país. Tot i el seu caràcter discret i reservat, la seva aportació al tèxtil i la seva influència a l'economia catalana van ser innegables. La tràgica notícia de la seva mort va commocionar la societat i el món empresarial.

L'accident va tenir lloc dissabte passat en una ruta de Collbató, al Baix Llobregat. Una desafortunada relliscada en un camí de menys d'un metre d'ample, amb pendent pronunciat, va acabar amb la seva vida als 71 anys. El seu fill, Jonatan Andic, hi era present i va ser qui va alertar a les emergències.

Una investigació sense indicis de crim

Els Mossos d'Esquadra, després de diversos dies d'investigació, han tancat el cas i han descartat qualsevol causa que no sigui un accident. L'informe lliurat al jutjat de Martorell indica que no hi ha indicis de criminalitat ni intervenció de tercers a la mort d'Andic.

| ACN

Els agents de la Unitat de Recerca de l'Àrea Metropolitana Sud van treballar intensament al lloc dels fets. Van fer un reportatge fotogràfic exhaustiu de la zona i van entrevistar testimonis.

Inclosa la declaració de Jonatan Andic, que va explicar com va passar el succés. La conclusió va ser clara: un accident derivat d'una relliscada a una zona complicada.

Els detalls de l'accident a Collbató

L'incident va passar a la ruta coneguda com a Camí de les Feixades, un camí empinat i amb un fort desnivell. Segons va relatar Jonatan, el seu pare va ensopegar i va caure per un barranc en perdre l'equilibri.

El fill, en veure l'accident, va trucar al 112 i va demanar auxili als serveis d'emergència. Tot i els esforços dels Bombers i els sanitaris desplaçats al lloc, les ferides sofertes per Isak Andic van resultar mortals.

| ACN

L'informe forense de l'autòpsia preliminar, elaborat per l'Institut de Medicina Legal i lliurat al jutjat, també dóna suport a la versió dels Mossos. Els resultats no han trobat cap línia de recerca que suggereixi una altra causa.

La veritat sobre la tragèdia

La ruta on va passar la tragèdia és coneguda entre els excursionistes per la seva dificultat i terreny irregular. Aquest camí connecta la zona de l'aparcament amb l'Alt de les Coves del Salnitre.

És freqüentat per amants del senderisme que volen gaudir de les vistes a la muntanya de Montserrat. Tot i ser una activitat habitual a la família Andic, la fatalitat es va creuar en el camí de l'empresari en aquest lloc.

Després de descartar qualsevol intervenció externa, els Mossos d'Esquadra han confirmat que la mort d'Isak Andic va ser un accident fortuït. La família, visiblement afectada, ha demanat respecte en aquests moments difícils. Amb el tancament de la investigació, es posa fi al procés judicial sobre aquesta pèrdua tràgica.