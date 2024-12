Catalunya fora de control: Anna Punsí al·lucina amb el que ha vist al bosc

En els últims temps, els racons més recòndits de Catalunya han estat testimonis de fets que indignen tant els veïns com les autoritats locals. Un nou exemple d'aquesta realitat ha estat compartit per la periodista Anna Punsí. Qui ha mostrat imatges d'un lamentable escenari als boscos propers a Navata i Ordis, a l'Alt Empordà.

Un paratge natural convertit en abocador

L'espai que hauria de ser un refugi de pau i biodiversitat ara presenta un panorama desolador. En una zona situada entre la carretera N-260 i el camí de Mas Pau, les imatges revelen restes del que semblen ser activitats il·lícites.

Segons la denúncia de Punsí, el lloc està ple de deixalles relacionades amb plantacions de marihuana: bosses de plàstic abandonades, una furgoneta vandalitzada i restes de materials contaminants com uralita.

L'impacte visual d'aquestes escenes és demolidor. On abans hi havia un entorn natural característic de l'Empordà, ara s'alcen munts de residus. Que evidencien la falta de respecte cap al medi ambient i la proliferació d'activitats il·legals a la regió.

| ACN

Un problema que transcendeix l'àmbit ambiental

La presència de cultius de marihuana i les restes associades a aquesta activitat no només són un atac directe contra l'ecosistema. Sinó que també representen un desafiament creixent per a les autoritats locals. L'abandonament de vehicles i materials perillosos, com les plaques d'uralita, eleva el nivell de perillositat per a aquells que freqüenten aquests camins i boscos.

Els agents rurals, encarregats de vetllar per la preservació del territori, s'enfronten a una tasca titànica per controlar aquests nous focus de delinqüència i retornar la seguretat a aquestes àrees. Tal com indica el hashtag #abocaments que acompanya el tuit d'Anna Punsí, aquest tipus d'abocaments il·legals s'han convertit en una problemàtica molt recurrent en diverses comarques de Catalunya.

La resposta ciutadana i el paper de les autoritats

El descobriment d'aquests residus ha generat un intens debat a les xarxes socials, on molts ciutadans exigeixen mesures més contundents per frenar aquesta degradació. La preocupació no és només pel dany ambiental, sinó també pel gran impacte que aquestes activitats tenen sobre la percepció de seguretat a les zones rurals a Catalunya.

Així doncs, molts critiquen que les accions de l'Ajuntament no són suficients per dissuadir aquells que veuen els boscos com a llocs desproveïts de vigilància. I, per tant, ideals per a l'abandonament de residus i activitats il·legals.

El cas denunciat per Punsí no és un incident aïllat, sinó una crida d'atenció sobre la necessitat de protegir els espais naturals de Catalunya. Aquests boscos són molt més que simples paisatges: són la llar de moltes espècies diferents d'animals i vegetals, un recurs turístic i un llegat cultural que cal preservar.