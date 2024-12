No només Isak Andic: L'empresari i amic que tampoc va traslladar la seva seu el 2017

Mesos abans de la celebració del referèndum de l'1 d'octubre de 2017, moltes empreses amb seu a Catalunya es van traslladar fora del país. La Comunitat de Madrid, el País Valencià i altres zones de l'Estat espanyol van rebre aquestes societats amb les mans obertes. Caixabank i Banco Sabadell, els dos principals bancs del país, van passar a ser valencians, gràcies al seu trasllat a València i Alacant, respectivament.

Els consells d'administració van prendre aquesta decisió al·legant suposada inestabilitat política i inseguretat jurídica davant un nou escenari. L'excusa és que temien perdre clients de l'Estat espanyol i la solució que van trobar va ser traslladar la seu social. La realitat és que suposadament van rebre pressions del Govern d'Espanya, aleshores liderat per Maríano Rajoy i per la Casa Reial.

| ACN

No obstant això, va ser un acte de cara a la galeria, ja que van mantenir les seus operatives a Catalunya. Els centres logístics van romandre aquí i en principi no es van comprometre els llocs de treball. Set anys més tard, algunes de les societats que van marxar, han emprès el camí contrari i han començat a tornar.

Isak Andic es va mantenir ferm

Isak Andic, turc de naixement i català d'adopció, no va voler traslladar Mango. Molt compromès amb el país, no va cedir davant les pressions. Tampoc ho va fer el seu amic Maríano Puig. "Ten per segur que el van pressionar, perquè ho van intentar amb absolutament tothom”. “És molt possible que ho fessin, perquè van fer de tot”. Són paraules del seu amic, mort el 2021 i que ha publicat el diari Ara després de la seva mort.

"Puig i Mango són les dues empreses que potser recullen més l'atracció que té Barcelona. Són 100% barcelonines, era una deslocalització impossible”, ha explicat una altra veu anònima del món de l'empresa a Catalunya.

| CaixaBank

Altres asseguren que no el van pressionar, però perquè sabien que no es deixaria pressionar. "Potser el van sondejar, però segur que no el van pressionar perquè tothom sabia que l'Isak s'hauria fumat un cigarret amb qualsevol intent seriós de pressió”.

Empreses que sí van canviar la seva seu social

Gas Natural Fenosa (avui Naturgy): Va mudar la seva seu social a Madrid. La decisió es va prendre amb la finalitat d'evitar incerteses reguladores i operatives.

Aigües de Barcelona (Agbar): Va traslladar el seu domicili social a Madrid, citant raons similars a les d'altres grans corporacions.

Freixenet: Aquesta emblemàtica empresa catalana del sector del cava va anunciar inicialment la seva intenció de traslladar la seva seu social fora de Catalunya. Finalment va optar per mantenir-la després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.

Codorníu: Va decidir traslladar la seva seu social a La Rioja, una mesura orientada a garantir l'estabilitat de l'empresa.

Catalana Occidente: Va canviar la seva seu social a Madrid per protegir el seu negoci i garantir la tranquil·litat dels seus clients i empleats.

Colonial: La immobiliària va traslladar la seva seu social també a Madrid, una mesura que va tenir impacte mediàtic a causa de la rellevància de l'empresa en el mercat.