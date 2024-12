Un conductor la fa grossa a gairebé 200 km/h a l'AP-7

El passat 23 de desembre, les imatges captades des de l'helicòpter del Servei Català de Trànsit (SCT) van deixar constància d'una de les infraccions més greus que es poden cometre.

Un vehicle va ser detectat circulant a una velocitat de 199 quilòmetres per hora a l'autopista AP-7, posant en greu perill la seguretat viària. L'actuació dels agents no es va fer esperar, i el conductor va ser sancionat per aquest comportament temerari.

Velocitat extrema: un risc inadmissible

Conduir a gairebé 200 km/h en una via oberta al trànsit no només és il·legal, sinó que també multiplica el risc d'accidents greus i fins i tot mortals. En un moment de l'any en què les carreteres solen registrar un augment important del trànsit a causa de les festes nadalenques, aquest tipus d'actituds són especialment perilloses.

Segons les dades oficials, l'excés de velocitat continua sent una de les principals causes de sinistralitat a Catalunya, i casos com aquest subratllen la necessitat d'intensificar els controls.

| ACN

La tecnologia, aliada contra la imprudència

L'helicòpter del SCT, equipat amb càmeres d'alta precisió, va ser clau per detectar aquesta infracció. Des de l'aire, els agents van poder captar no només la velocitat exacta del vehicle, sinó també la seva trajectòria i comportament a la carretera.

Aquest tipus de tecnologia permet una vigilància més eficaç en punts estratègics. Especialment en vies com l'AP-7, que és una de les artèries principals de comunicació a Catalunya i registra un gran volum de trànsit.

Tolerància zero davant la violència viària

Des del SCT han reiterat el seu compromís amb una política de "tolerància zero" davant comportaments que puguin considerar-se violència viària. La conducció temerària, ja sigui per excés de velocitat, maniobres perilloses o la combinació d'ambdues. Posa en risc la vida no només de qui les comet, sinó també dels altres usuaris de la via.

En un comunicat posterior al succés, es va subratllar la importància de respectar els límits de velocitat i adoptar una conducció responsable. "Amb la violència viària, tolerància zero", van recordar les autoritats a les seves xarxes socials, juntament amb el vídeo captat des de l'helicòpter.

Conseqüències legals i econòmiques

El conductor detectat el 23 de desembre s'enfronta ara a una sanció. Que podria incloure una multa econòmica, la pèrdua de punts del carnet de conduir i, depenent de les circumstàncies, fins i tot penes més severes.

Aquest tipus d'infraccions, a més, solen comportar un fort impacte econòmic per als infractors. Qui han d'assumir no només el cost de la multa, sinó també possibles increments en les seves pòlisses d'assegurança.

L'actuació del SCT posa de manifest la necessitat de mantenir vigilància constant a les carreteres, però també de fomentar una major conscienciació entre els conductors. Conduir a una velocitat responsable, respectar les normes de trànsit i evitar distraccions no només ajuda a reduir el risc d'accidents. Sinó que contribueix a crear un entorn més segur per a tothom.