Leroy Merlin crearà 100 llocs de treball en aquesta localitat catalana

Leroy Merlin, líder al sector de bricolatge, jardineria i decoració, compta amb una destacada presència a Catalunya gràcies a la seva àmplia xarxa d'establiments. La cadena, reconeguda per oferir solucions per a la llar i el jardí, s'ha consolidat com a punt de referència. Per a particulars i professionals que busquen qualitat, varietat i assessorament personalitzat.

A Catalunya, Leroy Merlin opera a ciutats estratègiques com Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida, adaptant les botigues a l'entorn i les necessitats locals. Els seus establiments, que inclouen formats grans i mitjans, ofereixen diferents productes que comprenen des d'eines i materials de construcció fins a mobiliari per a interior i exterior.

A més, han integrat conceptes com Leroy Merlin Compact, pensats per a àrees urbanes, amb una oferta més especialitzada i propera. Amb un enfocament en la innovació i el servei, Leroy Merlin a Catalunya no només facilita projectes de bricolatge i decoració. Sinó que també fomenta un estil de vida més creatiu i funcional.

Una nova ubicació que oferirà nous llocs de treball

La multinacional francesa de bricolatge i decoració Leroy Merlín ha tancat un acord per llogar el SEGRE Logistics Park Martorelles I, al Vallès Oriental. On ubicarà un nou centre de distribució per donar servei a les botigues de Catalunya, Aragó i les Illes Balears.

| ACN

La nau, llogada a través d'EGD Logístics, ocupa una superfície de 34.200 m² i està previst que generi feina per a un centenar de treballadors. La plataforma se situa al Polígon Can Roca, amb accés directe a l'AP-7.

Disposa de la certificació BREEAM Very Good, que acredita a nivell mundial les construccions sostenibles. L'alcalde de Martorelles i els màxims responsables de les firmes implicades a l'acord immobiliari s'han felicitat per l'entesa.

La certificació aconseguida

El certificat BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) és una de les certificacions més reconegudes a nivell internacional en construcció sostenible. Creat al Regne Unit el 1990, avalua l'impacte ambiental d'edificis i comunitats, promovent pràctiques responsables en disseny, construcció i operació.

BREEAM classifica els diferents projectes segons la seva sostenibilitat, atorgant puntuacions en àrees clau com a gestió, salut i benestar, energia, transport, aigua, materials, residus, ús del sòl i ecologia. Aquestes categories permeten identificar les fortaleses i les debilitats del projecte, incentivant millores per reduir l'impacte ambiental.

| ACN

El sistema utilitza una escala que va des d'“Aprovat” fins a “Excepcional”, el qual ha aconseguit Leroy Merlin. Aquest certificat no només millora l'eficiència energètica i redueix les emissions de carboni. Sinó que també incrementa el valor de l'immoble i millora el confort per als usuaris.

Actualment, BREEAM s'aplica a més de 80 països. Sent un estàndard global que ajuda les empreses a complir objectius de sostenibilitat i responsabilitat corporativa.