Imatges de l’incendi provocat per un marroquí a Gran Canària per cremar la xicota

La matinada pot ser testimoni dels episodis més foscos de la nostra societat. Quan la ciutat sembla adormida, emergeixen històries que desafien qualsevol lògica i mostren els extrems als quals pot arribar la violència. Un cas recent, especialment impactant per la brutalitat dels fets i la situació de vulnerabilitat de la víctima, ha tornat a situar al centre del debat la necessitat de més prevenció i protecció social.

Com ja vam informar a XCatalunya, tot va començar la matinada del 16 al 17 de juliol de 2025 al barri de La Isleta, un dels més coneguts de Las Palmas de Gran Canaria. Eren prop de les quatre de la matinada quan els serveis d'emergència van rebre l'avís: un incendi s'havia declarat en un habitatge situat a la intersecció dels carrers Roque Nublo i Trafalgar. La resposta dels bombers i de la Policia Nacional va ser immediata, i el que van trobar en arribar a l'escena va superar qualsevol expectativa.

Davant seu hi havia una jove, pràcticament inconscient, amb cremades que afectaven el 90% del seu cos. La gravetat de les seves ferides exigia una actuació mèdica urgent. Segons va relatar la mateixa víctima, la seva parella sentimental, un jove de 20 anys, l'havia ruixada amb un líquid inflamable i posteriorment li va calar foc en un intent de posar fi a la seva vida.

| Policía Nacional

La investigació policial va permetre localitzar el presumpte agressor poc després de l'atac. Tots dos, tant víctima com atacant, van ser traslladats a l'Hospital Doctor Negrín i posteriorment estava previst el trasllat de la jove a la unitat de cremats de Sevilla, davant la gravetat de les lesions sofertes.

Context social i antecedents: una història marcada per la vulnerabilitat

La víctima, una menor de 17 anys de nacionalitat espanyola, es trobava sota tutela del Govern de Canàries en un centre de menors, tot i que els darrers dies s'havia escapat del centre. Mantenia una relació recent amb l'agressor, que havia arribat a Canàries en pastera poc més d'un mes abans, després de ser interceptat en aigües properes a Lanzarote. Tot i tenir una ordre d'expulsió vigent, el jove marroquí va ser traslladat a un centre d'acollida de migrants a la zona, conegut com a Canarias 50, situat precisament al barri on van passar els fets.

Tant la víctima com el detingut freqüentaven un infrahabitatge propera al centre d'acollida, un lloc que els veïns de La Isleta identifiquen com un focus de problemes socials: allà s'hi ven droga a petita escala i és habitual veure-hi toxicòmans utilitzant-lo com a fumador. No són pocs els avisos que els residents han traslladat a les autoritats els darrers mesos alertant de la situació. Va ser precisament a l'exterior d'aquest immoble on la Policia va trobar la jove greument ferida.

Ara ha transcendit un vídeo en què es percep la flamarada provocada pel jove marroquí. L'ha publicat el mitjà HerQles i impressiona més del que es podia preveure en una primera instància.