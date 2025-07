Un mort i un ferit en un terrible accident de trànsit a la RM-423

Un vehicle, amb dos ocupants a bord, va acabar bolcat i envoltat de flames a la carretera RM-423, a l'altura del terme municipal de Fortuna, a la Regió de Múrcia aquesta matinada.

L'alarma va saltar poc després de dos quarts de tres. Un conductor que circulava per la zona va ser testimoni de l'escena dramàtica i no va dubtar a alertar de seguida el 112. Segons la informació recollida, la trucada es va produir exactament a les 02.38 hores, informant sobre un cotxe accidentat que cremava damunt l'asfalt. De seguida, efectius de la Policia Local, Guàrdia Civil, bombers del Consorci d'Extinció d'Incendis i Salvament de la Regió de Múrcia, així com una ambulància amb personal sanitari del 061, es van desplaçar ràpidament fins al lloc per atendre l'emergència.

Rescat i atenció dels ferits

Les tasques de rescat no van ser senzilles. El vehicle es trobava completament bolcat i en flames, cosa que va dificultar la feina dels serveis d'emergència. La coordinació entre bombers, policies i sanitaris va ser clau per intentar salvar la vida dels ocupants i controlar la situació abans que el foc es propagués encara més. En aquests casos, cada minut compta i la intervenció ràpida és fonamental per minimitzar les conseqüències.

| CARM

Mentre els equips d'emergència treballaven a la zona de l'accident, a les 02.55 hores es va produir una segona trucada al 112. Aquesta vegada, un veí de la zona comunicava que un jove havia acudit al seu domicili demanant ajuda desesperadament. Es tractava d'un dels ocupants del vehicle, un jove de 18 anys, que va aconseguir sortir del cotxe sinistrat i caminar fins a trobar auxili. Aquest jove va ser atès al mateix domicili pels sanitaris i posteriorment traslladat a l'hospital Morales Meseguer de Múrcia, on roman ingressat per les ferides sofertes.

Una víctima mortal i les primeres investigacions

L'altre ocupant del vehicle, un home d'uns 30 anys, no va tenir la mateixa sort. Els equips de rescat van trobar el seu cos sense vida a l'interior de l'automòbil, confirmant la gravetat de l'accident. Malgrat els esforços dels serveis d'emergència, no es va poder fer res per salvar-lo. La notícia ha suposat un cop dur per al seu entorn i posa el focus en la sinistralitat de les carreteres de la Regió de Múrcia, especialment en vies com la RM-423, conegudes per la seva perillositat en determinats trams.

Les autoritats ja han obert una investigació per esclarir les causes de l'accident. Entre les hipòtesis que es barallen hi ha l'excés de velocitat, la fatiga o una possible distracció al volant. Tampoc es descarta la influència de factors externs com l'estat del ferm, la il·luminació o fins i tot la presència d'animals a la calçada, habituals en zones rurals i que poden provocar reaccions imprevistes en els conductors.

Aquest nou accident mortal se suma a una llarga llista de sinistres registrats a les carreteres murcianes els darrers mesos. Les estadístiques reflecteixen que les vies secundàries, com la RM-423, són escenari freqüent d'aquest tipus de tragèdies, sovint agreujades per la velocitat, la manca de vigilància o l'escàs trànsit durant la nit. Les autoritats insisteixen en la importància d'extremar la precaució i recorden la necessitat de respectar els límits de velocitat i evitar distraccions, especialment en horaris de menor visibilitat.