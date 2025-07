Un marroquí crema viva una noia de 17 anys

Un horror inenarrable es va desfermar en la foscor de la matinada, deixant una adolescent lluitant per la seva vida i una comunitat sencera commocionada per la brutalitat de l'acte. El que va començar com un avís per un incendi en un habitatge, aviat va revelar una escena de malson: una jove de només 17 anys jeia al carrer, el seu cos consumit per les flames en un atac d'una crueltat que desafia tota comprensió.

La seva vida penja d'un fil, amb cremades que marquen gairebé la totalitat de la seva pell, mentre les autoritats ja han posat nom i rostre al presumpte autor d'aquesta atrocitat.

Inicialment, es pensava que era un incendi

El succés va tenir lloc al conegut barri de La Isleta, a Las Palmas de Gran Canaria, un enclavament popular la rutina del qual es va veure salvatgement interrompuda. Eren aproximadament les quatre de la matinada quan les sirenes dels serveis d'emergència van esquinçar el silenci del carrer Roque Nublo. Alertats per un possible incendi, bombers i policies es van desplaçar al lloc, però el panorama que van trobar superava qualsevol previsió. No era un foc accidental. A la vorera, amb signes d'un patiment atroç, es trobava la víctima, una menor de 17 anys.

| Policía Nacional

El personal del Servei d'Urgències Canari (SUC) va actuar amb la màxima celeritat. Les primeres valoracions van confirmar la gravetat extrema de la situació: la jove presentava cremades de caràcter greu en pràcticament el 95% del seu cos. En estat crític, va ser traslladada d'urgència en una ambulància medicalitzada a l'Hospital Universitari de Gran Canaria Doctor Negrín. La gravetat de les seves ferides és tal que es contempla la seva evacuació a la unitat especialitzada de cremats de Sevilla, un últim recurs per intentar salvar la seva vida.

Al seu costat, a l'epicentre de l'horror, es trobava un jove marroquí de 20 anys, que també va ser atès pels sanitaris en presentar símptomes d'inhalació de fum i posteriorment traslladat al mateix centre hospitalari.

No era un testimoni casual. La víctima va poder identificar-lo: ell era, presumptament, qui li havia provocat les devastadores lesions utilitzant material combustible. Amb aquesta declaració, la Policia Nacional va procedir a la seva detenció immediata com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa.

| Policía Nacional

Un perfil que aviva el debat

El detingut és un jove de 20 anys i d'origen marroquí. Aquesta dada, lluny de ser un mer apèndix en la crònica del succés, es converteix en un catalitzador que revifa un debat social cada cop més intens i necessari. La nacionalitat del presumpte agressor obliga a posar el focus, un cop més, en les esquerdes d'un sistema que sembla incapaç de garantir la seguretat dels seus ciutadans. Aquest terrible acte no és un fet aïllat, sinó que s'inscriu en una preocupant tendència de crims d'extrema violència que generen una justificada alarma social.

Canàries, per la seva situació geogràfica, s'ha convertit en un punt calent de la pressió migratòria, una realitat que, sense caure en generalitzacions injustes, presenta desafiaments monumentals en matèria de seguretat i integració. La reincidència de delictes greus comesos per individus procedents de la immigració irregular o amb historials conflictius posa en dubte l'eficàcia de les actuals polítiques migratòries i de seguretat.

La societat canària i, per extensió, l'espanyola, exigeix respostes i mesures contundents que vagin més enllà dels discursos benintencionats. No es tracta de criminalitzar un col·lectiu, sinó d'afrontar una realitat innegable: la manca de control a les fronteres i la laxitud en l'aplicació de les lleis d'estrangeria poden tenir conseqüències fatals.