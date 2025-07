Novetats sobre el marroquí que ha cremat viva una menor a Gran Canària

La matinada de dimecres 16 de juliol de 2025 quedarà marcada per un acte de brutalitat que ha commocionat tot Canàries. Una menor de 17 anys va ser víctima d’un intent d’assassinat atroç en una casa okupa del barri de La Isleta, a Las Palmas de Gran Canaria.

Segons la investigació policial, el presumpte autor del crim és un jove marroquí de 20 anys identificat com Abarrafia, que havia arribat a Espanya un mes abans en pastera i sobre el qual pesava una ordre d’expulsió.

Una víctima extremadament vulnerable

La jove agredida es trobava tutelada pel Govern de Canàries, però feia dies que s’havia escapat del centre on residia. Les autoritats de la llar de menors ja havien activat el protocol de recerca, sense èxit. Tot apunta que, durant la seva fugida, la menor es va instal·lar en un immoble ocupat il·legalment juntament amb Abarrafia.

| XCatalunya, @GuardiaCivil

La matinada de dimecres, cap a les 4:00, es va desfermar una discussió dins l’habitatge. En aquell moment, segons fonts de la investigació, el jove va llençar sobre la menor un paper xopat de combustible i li va calar foc. La víctima, greument ferida, va aconseguir arrossegar-se fins al carrer per demanar ajuda.

Estat crític i trasllat urgent

L’estat de la menor és crític. Presenta cremades al 95% del cos i ha estat traslladada a l’Hospital de Cremats de Sevilla. El seu pronòstic és extremadament greu, i fonts mèdiques confirmen que necessitarà múltiples intervencions quirúrgiques si aconsegueix sobreviure.

| XCatalunya

Per la seva banda, l’agressor va intentar fugir, però va ser localitzat poc després per la Policia Nacional gràcies a l’avís veïnal. Va ser detingut als voltants de l’immoble i traslladat a l’Hospital Doctor Negrín per inhalació de fum.

Un perfil preocupant

Abarrafia havia arribat a Lanzarote al juny en una embarcació irregular. Després de ser traslladat a Gran Canaria, va ser internat en un Centre d’Estrangers a l’espera de la seva repatriació. Tanmateix, va aconseguir escapar-se i es va instal·lar al pis okupa on va tenir lloc l’agressió.

Des del Govern de Canàries, la directora general de Protecció de la Infància, Sandra Rodríguez, ha confirmat que la menor estava sota la seva tutela i que s’havia denunciat la seva desaparició. També ha assenyalat que, independentment de la relació personal entre la víctima i el seu agressor, es tracta d’un cas de violència masclista.

Investigació en curs

La Policia Nacional ha iniciat les diligències corresponents i no descarta la participació d’altres persones en els fets. S’està analitzant si algú més era present a l’habitatge en el moment de l’atac. Per ara, no s’ha confirmat si l’intent d’homicidi respon a una motivació personal o si hi ha altres factors.

L’Institut Canari d’Igualtat també ha reaccionat, indicant que segueixen el cas amb atenció, tot i que encara no han pogut confirmar si existia un vincle sentimental entre els implicats. En qualsevol cas, han qualificat l’acte com un “crim execrable que atempta contra els drets més fonamentals d’una menor indefensa”

Un crim que reobre el debat

Aquest terrible succés ha reactivat el debat sobre el control de la immigració irregular, la tutela de menors fugits i l’ús d’habitatges ocupats com a refugi al marge de la llei. Molts ciutadans es pregunten com és possible que un jove amb ordre d’expulsió hagi pogut desaparèixer del radar de les autoritats i acabar protagonitzant una tragèdia d’aquesta magnitud.

Mentrestant, la jove continua lluitant per la seva vida. I amb ella, tota la societat s’enfronta a un mirall incòmode que reflecteix les mancances del sistema.