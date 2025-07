Tragèdia al mar: Mor un home de 69 anys mentre pescava

per Iker Silvosa

L'alarma va saltar ben entrada la nit, quan familiars i persones properes van començar a inquietar-se en veure que un experimentat aficionat a la pesca submarina no tornava al seu domicili després de diverses hores a l'aigua. La preocupació va anar en augment en saber que la seva embarcació seguia fondejada al mateix punt on solia iniciar les seves immersions. Aquesta situació va motivar que, a les 21.37 hores, s'avisés els serveis d'emergència, activant així un dispositiu de recerca.

La zona escollida per a la jornada de pesca, compresa entre el Cap de Begur i la Punta de Sa Tuna, és coneguda tant per la seva riquesa marina com pels seus fons abruptes i corrents inesperats. Aquests factors, juntament amb la foscor de la nit, van complicar notablement la localització de l'home, veí de Begur i amb àmplia experiència en activitats nàutiques.

Davant la gravetat de la desaparició, els Bombers de la Generalitat van posar en marxa un ampli dispositiu de recerca que va incloure la participació de la unitat GRAE Subaquàtic, especialitzada en rescats subaquàtics, així com dotacions del parc de la Pera, Salvamento Marítimo, la Policia Local de Begur i efectius de la Guardia Civil. La resposta ciutadana no es va fer esperar: diverses embarcacions de particulars de la zona també es van sumar a les tasques de rastreig, reflex de l'esperit solidari i de la unió que caracteritza les comunitats costaneres davant situacions límit.

Les operacions es van centrar a l'àrea on va aparèixer la barca fondejada, seguint protocols estrictes de rastreig nocturn i utilitzant material d'última generació per rastrejar els fons marins. Les immersions del GRAE Subaquàtic es van succeir durant hores, marcades per la tensió i l'esperança de trobar amb vida el desaparegut.

Un desenllaç tràgic i l'impacte a Begur

Va ser prop de la una de la matinada, a les 00.56 hores, quan finalment es va localitzar el cos sense vida de l'home, gràcies a l'esforç conjunt dels bussejadors del GRAE, Salvamento Marítimo i la Policia Local. La notícia va suposar un cop dur per a Begur, una localitat on la pesca i el mar formen part essencial del dia a dia i on aquest tipus de successos deixen empremta en la memòria col·lectiva.

Les primeres investigacions apunten que la víctima, de 69 anys i veí molt conegut al municipi, podria haver estat sorpresa per algun contratemps sota l'aigua, potser un corrent sobtat o un problema de salut durant la immersió. No és la primera vegada que la costa gironina és escenari d'accidents d'aquest tipus, cosa que reobre el debat sobre els riscos que comporta la pesca submarina en solitari, especialment a determinades hores i en àrees de difícil accés.