Una altra tragèdia a les carreteres catalanes: Un menor greu després de ser atropellat

per Iker Silvosa

No podria haver començat amb una pitjor notícia aquest penúltim divendres del mes de novembre. En els darrers mesos estem poden comprovar com no deixen de créixer els casos d'atropellament a les localitats catalanes. A primera hora d'aquest matí ha passat un nou episodi; en concret, els fets han tingut lloc a la localitat de Vilablareix, a Girona.

I és que el Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya ha informat que un menor ha estat atropellat en aquest municipi que pertany a la comarca del Gironès. A causa de l'accident, el jove ha hagut de ser traslladat d'urgència i en estat greu a l'Hospital Universitari Josep Trueta de Girona. El SEM ha activat un servei terrestre per atendre'l, encara que finalment han determinat que el millor era portar-lo al centre mèdic. De moment, no ha transcendit més informació sobre l'incident ni tampoc sobre l'estat de l'afectat, però les properes hores anirem coneixent més detalls.

Després de l'accident, s'ha habilitat un pas alternatiu a la carretera GI-533 a l'altura de Vilablareix, tal com han informat des de Trànsit. Tot i que passades les 10 hores del matí ja s'ha normalitzat la circulació en aquesta via.

Segon atropellament en una setmana

Aquesta petita localitat gironina ja va protagonitzar alguns titulars diumenge passat després que dues persones morissin precisament després de ser atropellades. En aquest cas els fets van passar al pas de l'AP-7 per Vilablareix, el punt quilomètric 65'5 i el causant va ser un tràiler que transportava porcs.

Els dos homes que van perdre la vida eren els conductors d'un turisme i d'un petit camió que precisament havien tingut un petit xoc prèviament i que eren al voral fent la paperassa. El tràiler va envestir els dos cotxes i, en conseqüència, els dos homes també van ser atropellats, perdent la vida a l'instant.

Van ser les víctimes 117 i 118 a les carreteres catalanes des de començament d'any, una xifra realment preocupant. De fet, el cap de setmana passat va ser un autèntic caos a Catalunya, ja que fins a vuit persones van perdre la vida, cinc a autovies i tres a carreteres interurbanes. Van ser 152 les persones que van morir a causa d'accidents de trànsit l'any 2023 i des de la Generalitat confien reduir aquesta xifra i mantenir la tendència (el 2022 van ser 157). De fet, de tots aquests morts el 2023, el 46,6%, és a dir 69, van ser ciclistes, motoristes o vianants.