Doble tragèdia mortal en un accident entre dos camions i un cotxe a l'AP-7

per Sergi Guillén

Els accidents relacionats amb camions solen tenir unes conseqüències greus a causa de la gran mida i el pes d'aquests vehicles, que multipliquen l'impacte en comparació amb altres tipus d'automòbils. Quan un camió està involucrat en un xoc, la força de l'impacte és molt més gran.

Això pot causar danys catastròfics als vehicles més petits i augmentar la probabilitat de lesions greus o fatals. A més, el transport de materials perillosos, com ara productes inflamables o tòxics, agreuja els riscos. Ja que un accident pot desencadenar incendis, vessaments químics o explosions, posant en perill tant els implicats directament com els que es troben a prop.

Una nova tragèdia a les carreteres

Els dos ocupants d'un turisme han mort aquest matí en un accident amb dos camions implicats a l'AP-7, a Vilablareix (Gironès). Dues persones més van morir dissabte també en un accident a Cambrils, amb un ferit crític i de molt greu. En aquest cas, els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 6.42 hores.

L'accident ha tingut lloc al quilòmetre 65,5. Amb aquestes dues víctimes ja són 118 les persones que han mort a les carreteres interurbanes catalanes aquest 2024. Arran del sinistre s'han activat sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i diverses unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

| SEM

El Servei Català de Trànsit demana màxima prudència a la carretera en un cap de setmana amb quatre víctimes mortals a la xarxa viària interurbana.

Un altre sinistre semblant aquest cap de setmana

Com hem dit, aquest cap de setmana és especialment tràgic a les carreteres catalanes, amb un total de quatre persones mortes entre el dia d'ahir i avui diumenge. Un d'aquests casos va tenir lloc ahir al matí, a la localitat de la Jonquera, part de l'Alt Empordà.

El municipi va ser escenari d'un incident desgraciat que va acabar amb la vida d'una dona de nacionalitat francesa que va ser atropellada a l'N-II. La senyora va ser atropellada per un camió de grans dimensions que estava circulant per la via, concretament al punt quilomètric 776, a l'alçada del municipi esmentat anteriorment.

Els fets ara mateix encara són tota una incertesa, ja que es desconeixen les causes de l'incident i perquè la dona es trobava en aquell lloc tan perillós per a vianants. En un primer moment, la Policia Local de la Jonquera es va encarregar dels fets, tot i que tot seguit van derivar el càrrec de les investigacions als Mossos d'Esquadra.

Així, doncs, aquest cap de setmana ple de sinistre ens recorda la importància de mantenir sempre els ulls atents quan conduïm, i també quan caminem, com en aquest darrer cas.