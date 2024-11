Es confirma la pitjor notícia després de l'atropellament múltiple de fa uns quants dies

per Sergi Guillén

Ja fa quatre dies que lamentablement vam haver d'explicar que un atropellament massiu va tenir lloc a la ciutat comtal cap a les 18.00 hores. Els fets en concret es van produir al districte de Nou Barris a Barcelona, i en total hi va haver nou persones que van sortir atropellades de l'accident.

El succés es va originar després d'un problema de salut per part del conductor del vehicle causant de l'atropellament. L'home en va perdre el control i va acabar pujant a la vorera del carrer. En concret, ho va fer al famós passeig de Fabra i Puig, concorregut diàriament per milers de persones a la ciutat, ja que té tres quilòmetres de longitud de diferents comerços.

A més, a això se li va haver d'afegir que va ser en plena tarda de dissabte, moment en què la gent aprofita per sortir a fer compres o turisme. Com hem dit, a més del conductor hi va haver afectades nou persones que estaven caminant amb tranquil·litat pel passeig. Ara, una ha tingut un desenllaç fatal després d'uns dies després de la catàstrofe.

Mor un dels ferits implicats a l'accident

Una de les persones ferides dissabte en un atropellament múltiple a Fabra i Puig ha mort. Segons ha confirmat l'ACN, es tracta d'una dona que estava ingressada a l'Hospital del Mar, lloc on havia estat traslladada en un estat molt greu després dels fets.

Arran de l'atropellament, el SEM va activar set unitats per atendre nou persones que van requerir trasllat. Tres persones van ser traslladades a la Vall d'Hebron (1 home en estat crític i 2 dones en estat menys greu), dues a l'Hospital del Mar (2 dones en estat greu).

| ACN

I quatre a l'Hospital Sant Pau (2 dones en estat greu, 1 home en estat menys greu i 1 menor en estat lleu). Una de les dones ingressades a l'Hospital del Mar ha mort i l'altra ja ha rebut l'alta. Segons fonts municipals, els fets van tenir lloc per un problema de salut del conductor, que va acabar enfilant-se a la vorera amb el cotxe al passeig de Fabra i Puig.

El perill d'aquests esdeveniments

Perdre el control del cotxe a la ciutat pot portar a accidents greus. Els vianants, els ciclistes i altres vehicles estan constantment a prop, augmentant el risc d'atropellaments. La manca de temps per reaccionar i aturar-se fa que qualsevol distracció o fallada en el control sigui potencialment mortal.

A més, les cruïlles, semàfors i carrers estrets requereixen maniobres precises. Una distracció pot significar col·lisions o pujar-se a la vorera, posant en perill transeünts. Les conseqüències poden variar des de danys materials fins a lesions severes, afectant moltes persones a l'entorn urbà.