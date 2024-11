Maten un conegut empresari en una localitat barcelonina: Li volien robar

La localitat barcelonina de Martorel s'ha convertit en notícia, amb motiu d' un assassinat que ha commocionat els veïns. Un conegut empresari --dedicat al món de la ferrovelleria-- ha aparegut lligat i amb senyals de violència.

Fins ara no han transcendit detalls de perquè s'ha perpetrat aquest crim, més enllà d'una primera hipòtesi que apunta a un intent de robatori. Els serveis policials i d'emergència, així com la comitiva judicial --per procedir a l'aixecament del cadàver-- s'han personat al lloc. Els fets han passat dimecres a la tarda 20 de novembre.

L'augment de la inseguretat deixa escrit, per tant, un nou capítol al país, després d'haver conegut aquest fet.

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home el cos del qual s'ha trobat en un domicili del carrer Sant Andreu de la Barca , al municipi barceloní de Martorell.

| ACN

La troballa ha tingut lloc cap a dos quarts de set de la tarda. Tot i això, no ha estat fins a dos quarts de deu de la nit --aproximadament--, que la policia catalana estava a l'espera de l'arribada de la comitiva judicial.

Segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies (ACN), la víctima seria un empresari ferrovell d'uns 70 anys . Aquest era força conegut a la localitat i els primers indicis apunten que hauria estat víctima d'un robatori.

Presumpte intent de robatori

La víctima seria propietària de l'empresa Ferralles Martorell SA, tal com ha avançat el mitjà digital ElCaso. El cos no presentava senyals datac per arma blanca o arma de foc. No obstant, sí que mostrava indicis de violència.

| ACN

La víctima encara treballava a l'empresa, tot i superar l'edat de jubilació. El negoci està situat al polígon del Congost, al municipi de Martorell.

Investiguen l'escena

De moment, s'estan investigant les causes de la mort. De la mateixa manera, s'ha fet l'autòpsia per saber què és el que hauria provocat el decés.

De cara a terceres persones que hi poden estar involucrades, tampoc ha transcendit --en el moment de publicar aquesta notícia-- qui poden ser. De la mateixa manera, encara no se sap si hi ha detinguts que hi estiguin relacionats. Tampoc no es coneix qui --o qui-- han estat els autors materials del crim, o la manera d'actuar que s'ha dut a terme.